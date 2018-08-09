Erdoğan sel bölgesine gidecek
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bugün 24 Haziran seçimlerinde en yüksek oyu aldığı Bayburt ve Gümüşhane’yi ziyaret edecek.
Erdoğan üç günlük Doğu Karadeniz turunun ikinci gününde baba ocağı Rize’de olacak. Ziyaretinin son gününde Trabzon’a gidecek olan Erdoğan, vatandaşlarla bir araya gelerek teşekkür edecek. Erdoğan’ın Karadeniz turu kapsamında sel felaketinin yaşandığı Ordu’ya da gitmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bölgede incelemelerde bulunmak için önceki gün Ordu’ya gitmişti. Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı bölgeye giderek Oktay ile birlikte incelemelerde bulunacak.
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