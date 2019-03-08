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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu: Böyle bir felakete izin vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

- Dili, ırkı nedeniyle nasıl insanları tasnif edemezsek, cinsiyetine göre de ayıramayız.

- Kadınlara yapılan adaletsizlikler kimi zaman din ya da kültür kılıfına büründürülüyor.

- Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlara haksızlık yapılmıştır.

- Kimi zaman en yakınımzdakilere karşı karşıya gelme pahasına hep kadınların tarafında yer aldık.

Erdoğan Şanlıurfada konuştu: Böyle bir felakete izin vermeyeceğiz

- Anadolu kadını bu topraklar gibi çilekeştir, kurucudur, yapıcıdır.

- Hayatta ne varsa bir tarafında erkek bir tarafında da kadın vardır.

- 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızı ömrümüz boyunca şükranla yad edeceğiz.

- AK Parti'nin kadın kollarında bizim 4.5 milyon kadın üyemiz var.

- Son seçimde Meclis'te kadın temsili 104 milletvekili oldu.

- Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor. Ben bu tavsiyemle aile yapısının ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum.

- Türkiye'nin imkanları daha çok nüfusu barındırmaya yeter, kimse daha çok çocuk yapmaktan çekinmesin. Rızık Allah'tandır.

- 4 çocuğum olduğu için şükrediyorum, keşke daha çok olsaydı.

 - Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz.

Erdoğan Şanlıurfada konuştu: Böyle bir felakete izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu görüntüler dünya kamuoyuna tesir edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu görüntüler dünya kamuoyuna tesir edecek

 

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