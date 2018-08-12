Erdoğan sanayicileri uyardı: Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği’nin düzenlediği akşam yemeğinde ildeki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:
B PLANINI, C PLANINI UYGULARIM
Milletimiz müsterih olsun. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Ama özellikle sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. ‘Battık, bittik, işi sağlama alalım’ gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti diri, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de tüccarın da görevidir. Aksi taktirde biz de başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım. Bunu da böyle biliniz.
MALLARINI SATACAKSIN ARKADAŞ
Bazı haberler alıyorum. Mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun. Satacaksın arkadaş. Ne demek o? Depolarda istiflemek, ne demek o? Satacaksın. Satmadın, onun da bedelini ödemek durumunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihanet-i vataniye olarak görüyorum. Sen bunları satmak için ürettin. Şimdi ne yapıyorsun? Sen de mi birilerine hizmet etmenin gayreti içindesin. Bize milli lazım, milli. Bize yerli lazım, yerli. Eğer milli, yerli değilsen bunun bedelini ödersin. Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz. Allah’ın izni ve milletimizin dirayetiyle ülkemize giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini hep birlikte yırtıp atacağız.”
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