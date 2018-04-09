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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    09.04.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüCUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. İki liderin, ay başında Ankara’da gerçekleşen ÜDİK toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve’nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.

     

     

     

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