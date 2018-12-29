Erdoğan: 'Psikolojik bir çalışma'

“Suriye’nin Münbiç’e yönelik böyle bir psikolojik şu anda bir çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesinleşmiş ciddi bir şey yok. Bir saat kadar önce arkadaşlarımla görüşmeleri yaptım. Kesin bir şey söz konusu değil. Tabii Rusya’nın bu noktada ciddi resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok.

HEDEFİMİZ YPG’NİN DERS ALMASIDIR

Kaldı ki yarın sabah (bugün) biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova’ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından benim de Sayın Putin’le hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç (Menbiç) değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Bizim bütün hedefimiz burada YPG’nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda kararlığımız da tamdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ben işin detayına girmeyeceğim. Çünkü bu konuda istihbarat ölüdür. İstihbaratı diri tutarsanız, buradan netice alamazsınız. Biz Türkiye olarak bölgede her türlü adımı atmış bulunmaktayız. Özellikle de Münbiç, Halep’te atılan adımlarımız var. Zaten gözlem kulelerimizin durumunu biliyorsunuz. Gerek ABD ile olan görüşmelerimiz, gerekse de Rusya ile olan ilişkilerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor.

Münbiç konusunda Obama döneminden başlayan bir süreç vardı. Terör unsurlarını bölgeden çıkaracağının sözünü vermişti. Münbiç yüzde 90 çoğunlukta Arapların oluşturduğu bir bölge. Biz bütün bunlara rağmen sabır ettik. Sayın Trump döneminde bu konu tekrar gündeme geldi. Sayın Trump da bu konuda müşterek bir hareket içinde olacağımızı söyledi.

SURİYE’NİN BÖLÜNMESİNE KARŞIYIZ

Sayın Putin’le aynı şekilde insani yardım noktasında attığımız adımları aramızda konuştuk. Bu topraklar Suriye’ye ait. Biz Suriye’nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde bize de yapacak bir iş kalmaz.” Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin FETÖ’yü terör örgütü olarak kabul etmesini de değerlendiren Erdoğan “Bundan sonraki süreç oradaki bu kapatılan yerlerin bizim vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Bu süreç çok büyük önem arz ediyor” dedi.

MOSKOVA ÖNCESİ ÖZEL GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova’ya giden dörtlü heyetle dün akşam saatlerinde İstanbul’da görüştü. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la birlikte Cuma namazının ardından Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığa geçen Erdoğan, akşam 18.00 sularında ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı çağırdı. Suriye’de yaşanan gelişmeleri bugün Moskova’da Rus muhataplarıyla görüşmeye hazırlanan heyet üyeleri, Rusya’ya uçmadan önce son hazırlıklarını Erdoğan’ın liderliğinde mini bir zirveyle gözden geçirdi.

İMAMOĞLU’NA OLUMLU YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun eski belediye başkanlarıyla bir araya geldiğini hatırlatarak, “Sizden de randevu talep edeceğini iletmişti. Görüşür müsünüz?” sorusuna “Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal’den izin alabilir mi bilmiyorum. Bay Kemal biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil ama Bay Kemal’den izin alırsa ben kapımı herkese zaten açık tutuyorum. Seve seve karşılarım. Kahve ise kahve, çay ise çay onu da ikram ederim.” yanıtını verdi.

YILDIRIM BUGÜN AÇIKLANACAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, cuma namazını TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la birlikte Üsküdar Hz. Ali Camisi’nde kıldı. “Hedefimiz yarın (bugün) İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak” diyen Erdoğan, daha sonra Yıldırım’ı makam aracına alarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geçti. Erdoğan, Yıldırım’la birlikte bugünkü aday tanıtım toplantısı öncesi son hazırlıkları gözden geçirdi.