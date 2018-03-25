Erdoğan: PKK'lılar Sincar'a kaçtı oraya da gideceğiz

Afrin ile yetinmeyeceğiz dedik. PKK'lılar Sincar'a kaçtı oraya da gideceğiz. Bizim derdimiz teröristler. Biz işgal devleti değiliz. Bizim geçmişimizde işgal yok, adalet var. Tarihimizde zalimlerle beraber olmak yok, Afrin'de de bunu yapıyoruz.

Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak.

DEVAMI GELİYOR...

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