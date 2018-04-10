Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Türkiye 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin arkasında ikinci sırada. Milli gelire baktığımız zaman dünyada birinci sıradayız. ABD sağda solda konuşuyor, rakamlar ortada. Bir yıl diğer ülkelerin yardımlarında büyük bir artış olmazsa 7,2 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ilk sıraya çıkma ihtimalimiz var.

Eskiler ne güzel söylemiş. Tabi şimdi bunun tercümesinde biraz zorluk olabilir. Ama bu biraz Osmanlıca. "Maslahatı alem dört şeye olmuş bina, ben yiyeyim sen yeme, ben iyiyim sen fena." Yani dünya üzerine kurulduğu söylenen bu 4 çarpıklığın yükünü kaldırmaz.

Bangladeş'te gönlümüz hep şunu arzu ettik. Dedim ki, bize öyle veya böyle orada bir yer verin. Verin ki biz orada bütün Arakanlı mültecilere şöyle sıkıntı yaşamadan, sıkıntıyı minimize edecek şekilde onlara kamp kuralım. Ve onların oradaki gerek eğitimini, gerek gıda noktasındaki sıkıntılarını çok daha çabuk karşılayabilir hale gelelim. Tabi bunu başaramadık. Ama bütün bunlara rağmen bir Bangladeş'li olarak kardeşimizin orada bizler adına bu mücadeleyi veriyor olması, bu hizmeti veriyor olması takdire şayan. Kendilerini tebrik ediyorum.

Ekonomik güçleriyle Türkiye'nin önünde olan ülkeler isteseler dünyadaki açlığın önüne geçebilirler.

“PETROL ZENGİNİ MÜSLÜMAN ÜLKELERE SESLENİYORUM”

Ben daha da ileri gidiyorum. Özellikle Müslüman ülkelere, petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum. Salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz.

Hep söylenir ya 'batıda israf edilen yiyecekle, dünyanın kalanındaki tüm açlar doyar' Aynı benzetmeyi şöyle de yapabiliriz. 'Batının ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak için harcadığı parayla dünyanın kalanını asgari refah seviyesine ulaştırmak mümkündür. Silahlanmaya harcanan paralar, dünyanın değişik yerlerindeki yağdırılan bombalar... Sadece şu Ortadoğu'da harcanan paralar. Sadece savaş için harcamalar dünyadaki o garip halkları ihya eder.

Terör örgütlerine ABD'nin gönderdiği yardım 5 bin TIR silah ve mühimmat. 2 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat. Siz bunların ne tür büyük rakamlar tuttuğunu hesap edin.

DEVAMI GELİYOR...