Erdoğan Özbekistan parlamanetosunda konuştu

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Özbekistan’da kendimizi evimizde, hatta evimize dönmüş hissediyoruz. Türk - İslam medeniyetinin doğduğu bu topraklar, Biruni’yi İbni Sina Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan bilim adamlarını yetiştirmiştir. İmam Buhari, İmam Maturidi, İmam Tırmizi, Bahauddin Nakşibendi gibi manevi önderlerimiz buranın armağanıdır. Kalpleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur.

Bizim inancımızda kardeşlik en kıymetli hazinedir. Özbekistan’ın 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını yeniden kazanması Türk milleti için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Türk hükümetleri imkanlarını seferber etmiştir. 1996 yılında imzalanan ebedi dostluk ve işbirliği anlaşması günümüzde de değerini ve anlamını koruyor.

Bugün hem Türkiye hem Özbekistan 90’lı yıllara nazaran çok daha güçlüdür. Amelde birlik yoluyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı değerli kardeşimle, ilişkilerimizi stratejik ortaklık derecesine çıkartmıştık. Bugün imzaladığımız ortak açıklama ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini ihdas ettik. Ekonomiden savunma sanayisine, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Tabi bugün biz aslında 25 anlaşmayı imzaladık. Bugüne kadar herhalde Özbekistan böyle bir büyük paket imzalamamıştır. Ama bugün kardeşimin de ifade ettiği gibi, biz dedi ilk defa bu kadar çeşitli zengin bir paketi imzalıyoruz.

Kalkınmada istikrar ve güven olmazsa olmaz iki başlıktır. Bunu başardığımız anda inanıyorum ki Özbekistan çok kısa zamanda, şu anda kişi başı milli gelirini 3’e 5’e 10’a katlayacaktır. Yer altı yer üstü zenginlikleriyle Özbekistan bereketli topraklar… Özbekistan’ın yeniden yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazırdır. Bu yönde son yıllarda çok önemli bir ivme yakaladık. 2017 yılında ticaret hacmimiz yüzde 25 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bugün yeni hedefi belirledik. Bu hedef 5 milyar dolara ulaşmak. Biz bunu yapar mıyız, yaparız. Yapmamak için hiç sebep yok. 33 milyon Özbekistan, 80 milyon Türkiye, el ele vereceğiz bunu da başaracağız.

Bugün buraya büyük bir iş adamı grubuyla geldim. Biraz sonra iş adamlarımıza hitap edeceğiz. Onlara yeni bir heyecan vereceğiz. Girişimcilik ruhunu onlara farklı bir şekilde anlatacağız.

Küresel anlamda son derece çalkantılı günler yaşıyoruz. Savaşın ve terörün çirkin yüzüne şahit oluyoruz. Gerek Türkiye, gerek Özbekistan bölgelerindeki istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bölgesel işbirliği istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır.