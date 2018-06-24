Erdoğan oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu Erdoğan aldı.



Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3275 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

Sandıkta kayıtlı 385 seçmenden 331'i oy kullandı, 2 oy ise boş çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan "Cumhur İttifakı"nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 188, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı.

Aynı sandıktan İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 9, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 3, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e ise 3 oy çıktı.

YILDIRIM'IN SANDIĞI ERDOĞAN DEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan ve annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nda sabah saatlerinde oyunu kullandı. 2354 No’lu sandıkta oyunu kullanan Yıldırım’ın sandığından AK Parti galip çıktı. Toplam 333 oyun kullanıldığı sandıktan çıkan oy dağılımı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan: 153

Muharrem İnce: 136

Meral Akşener: 21

Temel Karamollaoğlu: 5

Selahattin Demirtaş: 19

Milletvekilliği seçim sonuçları:

AK Parti: 126

CHP: 109

İYİ Parti: 30

Saadet Partisi: 10

HDP: 27

Cumhur İttifakı: 2

Sandıktan çıkan oyların biri geçersiz sayıldı.

İNCE'NİN SANDIĞI DA ERDOĞAN

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144, Meral Akşener'e 23, Selahattin Demirtaş'a 4 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN MUHARREM İNCE ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'nın Çukurambar semtindeki Arjantin İlkokulu'nda oy kullandığı 4173 nolu sandıktan Muharrem İnce 190 oyla birinci çıktı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ailesinin oy kullandığı Arjantin İlkokulu'ndaki 4173 nolu sandıktan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 190, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 9 ,İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener' e 34, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 11 oy çıktı.



BAHÇELİ'NİN OY KULLANDIĞI SANDIK SONUCU GELDİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta, en fazla oyu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı. Bahçeli'nin oy verdiği Anıttepe Ortaokulundaki 1297 numaralı sandıkta kullanılan 346 oydan 2'si boş çıktı, biri ise geçersiz sayıldı.



Sayım sonuçlarına göre, sandıkta, Muharrem İnce 245 oyla birinci oldu. Sandıktan, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Meral Akşener'e 29, Selahattin Demirtaş'a 6, Temel Karamollaoğlu'na 5, Doğu Perinçek'e ise 1 oy çıktı.

DESTİCİ'NİN SANDIĞINDA KİM ÇIKTI?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici'nin oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.



Cumhurbaşkanı seçimi için Destici'nin oy kullandığı Keçiören'de Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ndeki 3203 numaralı sandıktan çıkan 323 oydan 7'si geçersiz sayıldı.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 166, Muharrem İnce'ye 112, Meral Akşener'e 33, Temel Karamollaoğlu'na 5 oy çıktı.

AKŞENER'İN SANDIĞININ SONUCU DA BELLİ OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e 32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.

DEMİRTAŞ’IN SANDIĞINDA EN YÜKSEK OYU İNCE ALDI

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 9903 no'lu sandıkta Muharrem İnce birinci oldu. Söz konusu sandıkta İnce 87, Meral Akşener 37, Demirtaş 35, Temel Karamollaoğlu 3, Recep Tayyip Erdoğan 0 oy aldı.

PERİNÇEK'İN SANDIĞI

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in oy kullandığı sandıkta en çok oyu 261'le CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.



Doğu Perinçek'in oy kullandığı Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'ndaki 1154 numaralı sandıkta, oy sayımı tamamlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29, Muharrem İnce'ye 261, Doğu Perinçek'e 6, Selahattin Demirtaş'a 3 oy çıktı.

Bu sandıkta 5 oy geçersiz sayıldı.

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