Yemekte sürpriz isim...

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, mevkidaşı Moon tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Yemek öncesinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'e de eşi Kim Jung-sook eşlik etti.

Yemekte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.



Yemeye "Ayla" filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol da katıldı.