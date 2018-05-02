Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yemekte sürpriz isim...

    Yemekte sürpriz isim...

    AA
    02.05.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak etti.

    Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, mevkidaşı Moon tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.
    Yemek öncesinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'e de eşi Kim Jung-sook eşlik etti.
    Yemekte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

    Yemeye "Ayla" filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol da katıldı.

    İstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamıİstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamı

    Erdoğan’dan Güney Korede Kanal İstanbul mesajıErdoğan’dan Güney Kore'de Kanal İstanbul mesajı

    Yemekte sürpriz isim...

     

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri