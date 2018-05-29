Erdoğan: Ona ince ince bu işleri anlatacağım

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Çorlu sabırsızlıkla 24 Haziran’ın gelmesini bekliyor. Çorlu 24 Haziran’da bir milli irade destanı yazmaya hazırlanıyor. Bütün Çorlu vakit birlik vakti diyor. Tüm Trakya bu sefer vakit Türkiye vakti diyor. Türkiye ile beraber Çorlu’nun da artık prangalarını kıracağına inanıyorum. Çorlu’da beklentilerimizin altında kaldık. Elbette biz sorunu kendimizde arıyoruz. Biz her zaman iğneyi kendimize batırıyoruz. Beklentimiz gerçekleşmemişse önce kendimize baktık. Demek ki Çorlu’ya, Tekirdağ’a kendimizi daha iyi anlatmalıyız. Bize göre Çorlu AK Parti’nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ AK Parti’nin kalesi olması gereken bir ilimizdir. Trakya’nın AK Parti’nin en güçlü olduğu bölgelerden olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Tekirdağ’da, Çorlu’da yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum.

24 Haziran’da güçlü meclis için, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? Yüce Mevlam yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

Seçim beyannamesi ve manifesto yeni dönemde bize istikamet çizen, yol gösteren pusulamız olacak.

“CORC’A RAĞMEN, SOROS’A RAĞMEN, HANS’A RAĞMEN ÇALIŞTIK”

Geldik çalıştık, Corc’a rağmen, Soros’a rağmen, Hans’a rağmen çalıştık. Nerelerden nerelere geldik. Koştuk daha da koşacağız. Hedefimiz ihracatta 500 milyar dolara ulaşmak. 13 milyon 30 milyona çıkardığımız turist sayısını, bakın bu yıl ülkemize 40 milyon turist gelecek. 5 sene içinde hedef 50 milyon turiste ulaşmak.

Çorlu ile İstanbul arasında fark var mı? 29 Ekim’den sonra yeni bir İstanbul tanıyacaksınız. İstanbul’un dünyanın ilk üçü içinde yer alan havalimanını açacağız.

“ONA İNCE İNCE BU İŞLERİ ANLATACAĞIM”

Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor. Ona ince ince bu işleri anlatacağım. Sayın İnce biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü nasıl yaptık, yeni havalimanını nasıl yapıyoruz? Bu sistemle yapıyoruz. 29 Ekim’de inşallah buranın açılışını yapacağız ama ben bu arada bir televizyon programı da yapacağım. İnşallah turist sayısı da patlayacak.

İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıyoruz. İstiyoruz ki benim Ahmetim, Ayşem, Haticem yarım saatte havalimanına gitsin ama beyefendi diyor ki yok ben bunlara para ayıramam. Bu beylere sorsan Bay Kemal zaten bu işten anlamaz.

“MUHALEFETİN ADAYLARI NE VAAT EDİYOR? KOSKOCA BİR HİÇ”

Sizlerden 5 yıl daha görev istiyoruz. Sizlerden hizmetlerin, projelerin devamı için destek bekliyoruz. Çorlu 24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Mührü Türkiye’yi şaha kaldıracak projelere vuruyor muyuz? AK Parti ile yola devam diyor muyuz? Çorlu’dan da, Tekirdağ’dan da bu beklenir. Biz muhalefetin adayları gibi havanda su dövmüyoruz. Biz hiçbir başarıları, eserleri olmayan diğerleri gibi afaki şeylerden bahsetmiyoruz. Bugüne kadar yapığımız hizmetler gelecek 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır.

Muhalefetin adayları ne vaat ediyor? Koskoca bir hiç. Hepsinin de ortak vaadi Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Hepsinin ortak derdi Tayyip Erdoğan düşmanlığı.

“BENİ GEÇENLERDE ELON MUSK ZİYARET ETTİ”

Şimdi beni geçenlerde Elon Musk ziyaret etti. Kim bu meşhur Tesla’nın sahibi. Seni mi ziyaret etti? Beni ziyaret etti. Ben bunlarla görüşmeye başladım. Geleceğin teknolojisini konuşuyoruz. Şu anda en ileri teknolojiyi kullanarak bu 5 firmamız bir araya gelecek ve yerli otomobili üretecek. Tayyip Erdoğan üretmeyecek, Tayyip Erdoğan bunu üretecek insanları buluyor. Bunlar devletçi, bunların devletçi kafaları var. Bunlar özel sektörün güçlenmesini istemezler.



.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR