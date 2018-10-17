Erdoğan ODTÜ’lü öğrencilerden şikâyetini geri çekti
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle haklarında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan dava açılan öğrencilerle ilgili şikâyetini çekti. Mahkemeye verilen dilekçede, öğrencilerin Erdoğan ile yapılan görüşmede üzüntü ve özür içeren beyanlarda bulunduğu belirtildi. Dört öğrenci yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
BEŞTEPE’DE KABUL ETTİ
22 Ekim’de yapılacak duruşmaya az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Beştepe’de öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, davaya bakan mahkemeye şikâyetlerinden vazgeçtiklerine ilişkin dilekçeyi sundu. Dilekçede özetle şöyle denildi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimizin siyasetle ve ülke sorunlarıyla ilgilenmelerinden büyük memnuniyet duymakta ve gençlerimize güvenmektedir. Ancak gençlerimizin düşüncelerini ifade ederken bir kısım marjinal gruplara ve sorumsuz siyasetçilere özenerek harekete tevessül etmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın tasvip edebileceği bir hal tarzı değildir.
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimizin öncelikle eğitim gördükleri alanda ülkemize sadakatle hizmet etmelerini, siyaset ve diğer alanlarda düşüncelerini açıklarken de hakarete tevessül etmeden sorumlu ve hızlı bir şekilde üslup benimsemelerini ümit ve arzu etmektedir.”
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