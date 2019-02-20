Erdoğan müjdeyi vermişti: Ve tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta düzenlenen mitingde 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurmuştu.
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Milli Eğitim Bakanlığı da bir duyuru yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.
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