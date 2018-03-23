Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Erdoğan 'meydanı bırakmayız' dedi bu mesajı verdi: Gereğini yapacağız

    Erdoğan 'meydanı bırakmayız' dedi bu mesajı verdi: Gereğini yapacağız

    AA
    23.03.2018 - 19:28 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin provokasyonuna isim vermeden değinerek "Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da" dedi.

    Erdoğan şunları ifade etti:

    "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...' Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da...

    Okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız. Bu da böyle biline."

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: boğaziçi , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri