Erdoğan mesaj vermişti! İşte ilk hedef

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından sonra Fırat’ın doğusuna olası bir operasyon için tüm hazırlıklarını tamamlayan TSK unsurları, öncelikle, teröristleri Münbiç’ten süpürme ve hareket alanımızı genişletme harekatı başlatacak. Türkiye, 90 günlük süreyi hayli aşan Amerika ile Münbiç yol haritası kapsamında ilerlemeye devam edecek. İlk etapta devriye faaliyetiyle boşaltıldığından emin olunan bölgelerde güvenliğin sağlanması maksatlı askeri sevkiyat gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat’ın doğusu için de “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek talimatı verdi. Erdoğan’ın talimatı, olası operasyonu yapacak olan komandoların merkezinden vermesi de önemli bir mesaj taşıyor.

KOMANDO AYARLI MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusu için, “Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz” demişti. Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna işaret ettiği yer önemli bir mesaj taşıyordu. Erdoğan, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgeleri için kullandığı “bir gece ansızın” ifadesini, bölgeye komando harekatı yapacak olan birliğin merkezinden vererek bu konudaki kararlılığı vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nehrin doğusuna işaret etti ancak bu harekatın Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden başlatılacak bir genişletme harekatı olarak planlanması ağırlık kazanıyor.

GENİŞLEME HAREKATI

Fırat Nehrinin batıya uzanan kolu olan Sacu Çayından başlayarak PKK/PYD-YPG’li teröristlere Cerablus ve El Bab istikametinden süpürme harekatı yapılacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda da birinci hedef Münbiç şehir merkezi ve Sacu Çayı ile Fırat Nehri arasındaki bölgedeki sızıntıların teröristlerden arındırılması. Münbiç’in kontrol altına alınması ardından da Fırat’ın doğusuyla ilgili strateji çizilecek. Yine genişletme harekatı kapsamında Suriye Eşmesi’nden itibaren Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun emniyetini sağlayacak tedbirler önceliklendirilerek Fırat’ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik planlamalar gündeme gelecek.

ABD İLE MUTABAKAT KAPSAMINDA BİR İLERLEYİŞ

Münbiç için düşünülen genişletme ve süpürme harekatı, ABD ile mutabakat çerçevesinde katedilen devriye aşamalarının devamı olacak. Bu doğrultuda bu bölgeye yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat stratejilerinden farklı planlamalar gündemde. ABD ile Münbiç mutabakatı kapsamında şu ana kadar yapılmış olan 59 koordineli/bağımsız devriye faaliyeti ile terörist unsurlardan boşaltıldığı kesin olarak tespit edilen bölgelerin emniyet altına alınması bir zorunluluk. Buralarda güvenliğin sağlanması için de Türk askeri ve silah sistemlerinin devriyelerle temizlenmiş alanlara girerek buraları emniyete alması gerekiyor.

FIRAT NEHRİNDEN SIZMAYA KARŞI ÖNLEM

TSK, kontrol maksadıyla bölgede güvenlik sistemini kuracak ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinden yapılacak bu genişletme faaliyetinde de temizlenmiş bölgelerde görülen terörist her unsur etkisiz hale getirilecek. Bu harekat da ABD ile mutabakat kapsamında ilerleyecek. Türkiye ve ABD tarafından PKK/PYD unsurlarından boşaltıldığından emin olunan bölgelere olası sızmalara karşı da böylelikle tedbir alınmış olacak. Yine Fırat’ın batısında emniyetin tam sağlanması için Fırat Nehrinin batıya uzanan kolu olan Sacu Çayı ile Fırat Nehri arasındaki bölge de sızmalara karşı ciddi şekilde güçlendirilecek. Türk askeri Fırat Nehrine dayanacak. (YENİ ŞAFAK)

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