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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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Erdinç ÇELÄ°KKAN / ANKARA
25.11.2019 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

ErdoÄŸan-Merkel-Macron-Johnson.... Dörtlü zirvede beÅŸ kritik dosya

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
ErdoÄŸan-Merkel-Macron-Johnson.... Dörtlü zirvede beÅŸ kritik dosya

CUMHURBAÅžKANI Tayyip ErdoÄŸan, Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bugÃ¼n Katarâ€™a gidiyor. ErdoÄŸan ile El-Sani, TÃ¼rkiye-Katar YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyiâ€™ne baÅŸkanlÄ±k edecek. ErdoÄŸan, NATO Zirvesi iÃ§in gideceÄŸi Ä°ngiltereâ€™de ise Avrupaâ€™nÄ±n ilk Ã§evre dostu camisi olan Cambridge Merkez Camisiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± da yapacak.Â

ErdoÄŸan, diplomasi trafiÄŸi kapsamÄ±nda Katarâ€™a giderek Katar Emiri Åžeyh Temim Bin Hamad El Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. ErdoÄŸan ile El Sani, ayrÄ±ca TÃ¼rkiye-Katar YÃ¼ksek Stratejik Komite 5. ToplantÄ±sÄ±â€™na baÅŸkanlÄ±k edecek. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkiler, bÃ¶lgesel geliÅŸmeler, Suriyeâ€™deki son durum, terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele, ekonomik iliÅŸkiler, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlar ve enerji konularÄ± ele alÄ±nacak. TÃ¼rkiye ile Katar arasÄ±nda 3 milyar dolara ulaÅŸan ticaret hacminin daha yukarÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde atÄ±lacak adÄ±mlar da deÄŸerlendirilecek. Ziyaret sÄ±rasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§eÅŸitli alanlarda bazÄ± iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± da bekleniyor.

TRUMPâ€™LA DA GÃ–RÃœÅžECEK

ErdoÄŸan, Katar ziyaretinin ardÄ±ndan Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da 3-4 AralÄ±kâ€™ta dÃ¼zenlenecek NATO Zirvesiâ€™ne katÄ±lacak. ErdoÄŸanâ€™Ä±n zirveye katÄ±lacak ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel gibi liderlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmasÄ± da bekleniyor. ErdoÄŸan, Londraâ€™daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda Macron, Merkel ve Johnsonâ€™la Suriye konulu ikinci dÃ¶rtlÃ¼ zirvede bir araya gelecek. DÃ¶rtlÃ¼ zirvede Suriyeâ€™deki son durum, mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, gÃ¼venli bÃ¶lge, PKK/PYD/YPG, DEAÅž gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle ortak mÃ¼cadele, Anayasa Komitesiâ€™nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gibi beÅŸ kritik baÅŸlÄ±k tÃ¼m detaylarÄ±yla masaya yatÄ±rÄ±lacak.

CAMBRIDGEâ€™DE CAMÄ° AÃ‡ILIÅžI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, NATO Liderler Zirvesiâ€™nin ardÄ±ndan Cambridge Merkez Camisiâ€™nin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± da yapacak. ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä± Yusuf Ä°slam baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki MÃ¼slÃ¼man Akademisyenler VakfÄ± ve Diyanet VakfÄ± iÅŸbirliÄŸiyle yapÄ±lan cami, Avrupaâ€™nÄ±n ilk Ã§evre dostu camisi olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor. BahÃ§esi arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yaÄŸmur suyuyla sulanan caminin karbon salÄ±nÄ±mÄ±na yol aÃ§madÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Yusuf Ä°slam, geÃ§en ay TÃ¼rkiyeâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette ErdoÄŸanâ€™Ä± gÃ¼neÅŸ panelleriyle kaplÄ±, 1000 kiÅŸilik kapasiteye sahip caminin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na davet etmiÅŸti.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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