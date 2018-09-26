Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da çekilen o fotoğrafla ilgili konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Funke Medya Yayın Grubu'na ait gazetelere verdiği röportajda, ırkçı ve ayrımcı saldırılardan dolayı Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Mesut Özil ile Londra’da çekilen fotoğrafı hakkında konuştu. Erdoğan, ''Mesut, Londra’da yaşayan biri. Ben oradayken onunla neden bir araya gelmeyeyim? Ülkemizde oynayan bir Alman futbolcu Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir fotoğraf çektirirse onu linç mi edelim? Bu mantığı anlamıyorum' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'un kendisiyle çektirdiği fotoğrafla ilgili "Pişman olunacak bir şeyin bulunmadığını" belirten Erdoğan, “Bildiğiniz gibi Lothar Matthaeus da Vladimir Putin ile buluştu. Futbolcularımızın özgür iradeleriyle hareket etmek durumda olmaları lazım. Bunu eleştirenlere üzülüyorum." şeklinde konuştu.
"MESUT ALMAN MİLLİ TAKIMI'NI SEBEPSİZ BIRAKMADI"
Mesut Özil'in "Kazandığımda Almanım, kaybettiğimde göçmenim" ifadesinin Almanya’da futbolcuların ayrımcılığa uğramalarını iyi bir şekilde özetlediğini ifade eden Erdoğan, "(Mesut Özil) Alman Milli Takımı’nı sebepsiz bırakmadı. Bu ırkçı saldırılarla ve hakaretlerle karşılaşan herkes aynı tepkiyi gösterirdi." ifadelerini kullandı.
"MERKEL İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİRSE LİNÇ Mİ EDELİM"
Erdoğan ırkçılığa karşı birlikte el ele verip mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Londra’da Mesut Özil ile ilk kez görüşmediğine işaret eden Erdoğan şöyle konuştu:
"Değişik vesilelerle birçok kez bir araya geldik. Aynı şekilde değişik ülkelerdeki Türk kökenli vatandaşlarımızla da buluşuyoruz. Mesut, Londra’da yaşayan biri. Ben oradayken onunla neden bir araya gelmeyeyim? Ülkemizde oynayan bir Alman futbolcu Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir fotoğraf çektirirse onu linç mi edelim? Bu mantığı anlamıyorum."
Erdoğan, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın hem doğdukları hem de ebeveynlerinin geldiği ülkeye kendilerini ait hissedebileceklerini kaydetti.
Özil ve Gündoğan’ın Alman Milli Takımı için oynamayı seçmelerine ilişkin bir soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz." dedi.
Türkiye’nin onların vatanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ancak onlar Almanya’da yaşıyorlar ve doğal olarak Almanya’nın başarısı için çaba harcayacaklar. Almanya için oynamaları da kendi özel meselesi." değerlendirmesini yaptı.
"ONLARIN BAŞARISI BİZİM BAŞARIMIZ"
Türkiye olarak Türk vatandaşlarının toplumun her seviyesinde katılım sağlamaları için cesaretlendirdiklerini ve desteklediklerini ifade eden Erdoğan, Türk kökenli futbolcuların Almanya Futbol Federasyonu’nda kariyer yapmalarına ilişkin de "Biz sakınca da sorun da görmüyoruz. Tam aksine biz onlarla birlikte seviniyoruz. Onlar Türk gençleri için örnek teşkil ediyorlar. Onların başarısı bizim başarımız." dedi.
"EĞER MERKEL DEĞİNİRSE..."
Almanya’da 27-29 Eylül tarihlerinde resmi temaslarda bulunacak olan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile futbolu konuşmayı planlamadıklarını ancak Merkel’in Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a değinmesi durumunda, kendisinin de futbolu konuşacağını belirtti.
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