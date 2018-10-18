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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
18.10.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Erdoğan: Kültürel ırkçılık yayılıyor

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Erdoğan: Kültürel ırkçılık yayılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Moldova ziyareti kapsamında gittiği Gagavuz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta halka seslendi. Erdoğan, “Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun, bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor” dedi.

MOLDOVA’daki temaslarının ikinci gününde Gagavuz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’a gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile geldiği Kent Meydanı’nda halka hitap etti.

Gagavuz Yeri’nin 1994 yılında özerk statüye kavuşmasına katkı sağlayan merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, dönemin Moldova Cumhurbaşkanı Mircea Snegur ve o dönemde Gagavuz Türkleri’nin önderi Stefan Topal’ı şükranla yad eden Erdoğan şunları söyledi:

Erdoğan: Kültürel ırkçılık yayılıyor

DEMOKRASİ ÖRNEĞİ

“Zor zamanlarda halklarının geleceğine yön veren ve bu topraklarda güzel bir miras bırakan liderlerin çabaları asla unutulmayacaktır. İnşallah bizler de Türkiye ve Moldova liderleri olarak bu mirası daha da ileriye götüreceğiz. Sizler 1994’te diğer devletler iç çatışmalarla kıvranırken kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Avrupa’nın birçok ülkesi geleceğe karamsarlıkla bakarken sizler bu topraklarda huzuru, barışı, dayanışmayı tercih ettiniz. Moldova ve Gökoğuz halklarının bu kararı her türlü takdirin üzerindedir. Sizlerin bu asil tavrı bir demokrasi ve medeniyet örneğidir.

VEBA SALGINI GİBİ

Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde bunun son derece önemli olduğuna inanıyorum. Zira Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde etnik ve kültürel farklılıklar kaşınmaya çalışılıyor. Asırlardır aynı toprağı paylaşan, aynı havayı soluyan, geçmişi ve geleceği ortak olan toplumlar ayrıştırılmak isteniyor. Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Bu topraklardaki barış ve huzur ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğinizi düşünüyorum.

DİLİNİZE SAHİP ÇIKIN

Sizlerden dilinize sahip çıkmanızı, çocuklarınıza Gökoğuz Türkçesi’ni öğretmenizi, bu sayede ortak Türk tarihimizi, kültürümüzü ve benliğimizi canlı tutmanızı bekliyoruz. Gökoğuz Türkçesi’ni unutmayın, unutturmayın. Diğer Türk topluluklarıyla akrabalarınız olsun. Türk Cumhuriyetleri’yle bağlarınızı muhakkak geliştirin. Unutmayın, biz Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan 300 milyonluk büyük bir aileyiz.”

İKİ TANE TOMA GETİRDİK

Bizim görmek istediğimiz Gagavuzya’nın Moldova ile kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız, STK’larımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır. Ve bu arada buradaki güvenlikle ilgili de iki tane içişlerinde güvenlik noktasında TOMA’yı buraya getirmiş olduk. Moldova’nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagavuz Türkleri’nin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Erdoğan: Kültürel ırkçılık yayılıyor

EL İZİNİ BIRAKTI

Moldova ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un eşi Galina Dodon’la, Gagavuz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta, Altındağ Belediyesi tarafından onarılan Gençlik Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Törenin ardından Erdoğan ile Dodon merkezde incelemelerde bulundu.

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