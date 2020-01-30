Erdoğan: Kudüs planı kabul edilemez

METNİ GÖNDERİRSENİZ BAKARIZ

“(Beyaz Saray’ın ‘yüzyılın anlaşması’ olarak nitelendirdiği barış planı, Trump tarafından duyuruldu. Ankara’nın plana yaklaşımı nedir?) Biz buraya girerken açıklama devam ediyordu. Önceki akşamki konuşmada Sayın Trump’a, ‘Bu metni bize gönderirseniz, içeriğinde ne var görürüz, ona göre de atmamız gereken adımları veya tavrı belirleriz’ dedik. Zaten önümüzdeki hafta içerisinde de Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak. O toplantıya Dışişleri Bakanımız da katılacaklar. Bizim bu konudaki tavrımız belli. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldubittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır. Hangi girişim olursa olsun, bazı Arap ülkeleri sırtını dönse de biz Filistin’in ve Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz.”

İDLİB TEPKİSİ: RUSYA TAVRINI BELLİ EDECEK

- Erdoğan, Suriye’nin İdlib kentinde yoğunlaşan Rus ve rejim saldırılarına ilişkin şunları söyledi: “Rusya ile gerek Soçi gerek Astana’da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya’nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapıyorlar. Kendilerine ‘İdlib’de bu bombalamaları durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız’ diye ifade ediliyor. En son Halep’ten bizim tarafa atışları var. Bu konuda Rusya da, eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek. Bunun başka yolu yok. Biz, bir şeyleri kapma gayretinde değiliz. Bir şeyleri almanın, toprak kapmanın gayreti yok bizde. Biz oradaki mazlumları kurtarmanın gayreti içerisindeyiz.

TOPRAĞINI SAVUNANLAR MI TERÖRİST

(Rusların “Teröristlere karşı mücadele ediyoruz” dediğini aktararak) Kim terörist? Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi. Şu anda bunlara sorarsan Türkiye’deki yaklaşık 4 milyon Suriyeli de terörist. Bunlar nereden kaçtı geldi? Esed’in zulmünden kaçtı geldi. Bu kışın soğuğunda bunlar çadırlarda duramazlar. Bunlara briket barınaklar yapalım. Sayın Putin’e de söyledim. Bunun için Esed’e söylenmesi gerekeni siz söylerseniz, bu insanları da biz konforu yüksek hale getirebiliriz. Onun için de biz bu işe aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Arzumuz bir an önce burada Rusya’nın dost olarak gördüğü rejime gereken uyarıyı yapmasıdır.”

SON GÖREV





- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Fatih Camisi’nde İsmailağa Kuran kursu kurucusu, eski İstanbul Müftü Vekili ve emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu’nun cenaze törenine katıldı. İstanbul’da önceki gün 77 yaşında vefat eden Ahmet Vanlıoğlu’nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar da katıldı. Erdoğan, törende “Gerçekten hocamız, kürsüde olsun, mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi. Son demlerinde kendisini görme imkânım olamadığı için de çok üzgünüm” dedi.

Erdoğan, ayrıca darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok’un, 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. -Özgür ALTUNCU/İSTANBUL

KILIÇDAROĞLU NİYE GİTMEDİ

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Deprem vergileri nereye harcandı’ sözleri hatırlatılınca Erdoğan şu yanıtı verdi: “Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Bir defa Kılıçdaroğlu’nun ne kabinemizi ne bizim şu anda o bölgede çalışan milletvekillerimizi ağzına almasını yakıştıramam. Onların böyle bir derdi olamaz. Acaba kendisi oraya gitti mi? Gitmedi. Şimdi bundan sonra herhalde gider; ben söylüyorum ya… Ben cezaevinden çıktım, ilk gittiğim yer Sakarya, Düzce’dir. O zaman belediye başkanı sıfatım yoktu. Bütün oraları dolaştık. Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde bir para hangi amaç için toplanmışsa o gaye için harcanmıştır. Onun dışında bir yere biz bu tür paraları harcama tavrında olmadık, olmayız. Harcanması gereken yere harcadık. Bunun tarih en büyük şahididir.”

TRUMP: DEPREM İÇİN MALZEME GÖNDERELİM

ERDOĞAN: BİZ BUNLARI AŞTIK

- Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump’la telefon görüşmesini şöyle anlattı: “Sayın Trump, ‘Ekonominizin çok iyi bir noktada olduğunu duyuyorum. İkili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasıyla ilgili çalışmaları hızlandırmalıyız’ dedi. Elazığ, Malatya depremini gündeme getirdi. ‘Bize düşen ne var, ne yapabiliriz? Bizde depremlerle ilgili çokça alet edevat var, gönderebiliriz’ dediler. Şu anda çok çok teşekkür ediyoruz, biz bu aşamaları aşmış vaziyetteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gerek Elazığ’da gerekse Malatya’da elinde 400 kadar (TOKİ) konut var. Evsiz kalanlara, acil olanlara bu konutlardan dağıtmaya başlayacaklar. Şehir merkezlerinde zemin etütlerini en ideal noktada yapacağız. Sonra da inşaatları başlatacağız ki bizim için 3-4 ay, bilemedin 5 aylık iştir. Amacımız şehir merkezlerindeki binaları yapıp teslim etmektir.”

HAKAN FİDAN YANITI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde özellikle İsrail medyasındaki Netanyahu’ya yakın aşırı sağ medyada, Türkiye’nin güvenlik bürokrasisini hedef alan yayınlar olduğu, Kasım Süleymani’nin ardından MİT Başkanı Hakan Fidan’ın hedef gösterildiğinin aktarılması üzerine şöyle konuştu: “Eğer biz İsrail medyasına göre hareket belirleyeceksek vay halimize. İsrail medyası da istihbarat başkanımız için böyle şeyler yazıyorsa doğru istikametteyiz. Hayırlı olsun.”