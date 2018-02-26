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    Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu... İşte sebebi

    Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL DHA
    26.02.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.

    Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşularının Erdoğan’a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na doğru hareket etti.

    Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu... İşte sebebi

    Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu... İşte sebebi
    Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu... İşte sebebi
    Erdoğan konvoyunu aniden durdurdu... İşte sebebi

    Etiketler: Cumhurbaşkanı , konvoy , Recep Tayyip Erdoğan , son dakika
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