Erdoğan açıkladı... ABD'ye yaptırım yanıtı: İki ABD'li bakanın mal varlıklarına el konuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın kolları kongresinde AK Partililere seslendi. Erdoğan, "ABD'nin İzmir'deki papazla ilgili attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır, Amerika ciddi bir saygısızlık yapmıştır.Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum, Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi. Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili şunları söyledi: "ABD'nin son attığı adım Türkiye'ye karşı çok saygısız bir adımdır. Stratejik ortaklığımıza yakışmayacak bir adım bu. Biz de buna karşı ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına ait Türkiye'de mal varlıkları varsa dondurma kararı alacağız. Siz bunu yaparsanız, biz de bunu yaparız. Sn. Trump'a bunları söyledim. Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Eğer samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik bir ortaksak ortaklığımızın gereğini yapalım.

'TÜRKİYE BU YAKLAŞIMLA TERBİYE EDİLEMEZ'

Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evangelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sn. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sn. Trump'ın bozması gerekir. Biz bu noktada kararlıyız. Biz dürüst olduğumuz için aynen devam bu kararımızda devam edeceğiz. 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Biz her zaman dik durduk ama asla dikleşmedik. ABD'nin çok basit meseleleri büyütmesinin bu arada sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi ve bu milleti hiç tanımamışlar demektir. Biz dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar üzerine kurmadık her zaman dik durduk. Türkiye'yi bu tür adımlarla terbiye edemezsiniz."

'PARLAMENTOYA GİRSİNLER DİYE DESTEK VERENLER DE BUNUN HESABINI VERECEK'

Erdoğan'ın diğer konulardaki konuşması özetle şöyle: "Bugüne kadar hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Er ya da geç katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk.Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu konuda durmak yok. Onlar inlere girecek biz onları inlerde takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiveninin içindeki demir yumruğunu indireceğini iyi bilir. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirlerse gizlensinler sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamın hesabını muhakkak soracağız.

Hayatın her alanında kadınlar geçmişle mukayese edilemeyecek kadar ileri seviyeye geldiler. Siyasi hayatımın her aşamasında kadınlarımız ile birlikte yol yürüdüm. Gençlik kolları döneminden başlayarak, İstanbul Büyükşehir'de, AK partimizin kuruluşunda ve sonrasında tüm mücadelemizi kadınlarımızla birlikte verdik. AK Parti Kadın Kolları üyesi ne biliyor musunuz? 4 milyon 600 bin bayan üyemiz var. Bu diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Türkiye'de Kadın Kolları Kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir.

Siyasette kadınlarımıza verdiğimiz önemin en son örneği 24 Haziran seçim sonuçlarıdır. Şu an da mecliste AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekilimiz bulunuyor. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok.

15 Temmuz'da kadınlarımızın bir başka önemli yönüne kahramanlıklarına, cesaretlerine, şehadetlerine, gaziliklerine şahid olduk. Tankları elleriyle durduran kadınlarımızın gösterdiği kahramanlık nesiller boyu anlatılacaktır.

Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en yakın şahitleri sizsiniz. Krizlerin, kaosun pençesinde kıvranan Türkiye'yi her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamını katlayan hizmetlerle buluşturduk.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemi hatırlayın. SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerimizin halini bilenler var aramızda. Ben de biliyorum ama artık böyle bir hastane yok. Artık tüm hastanelerimiz gayet iyi bir konumda. Şimdi bunu şehir hastanaleri ile sağlık hizmetlerimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bugüne kadar 6 şehir hastanemiz hizmete girdi. Sağlıkta Türkiye sınıflar üstü bir yere doğru gidiyor. Adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için yatırımları hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında yeni adalet sarayları açtık."

KONGRE ÖNCESİ HALKA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademeyle seçimlere hazırlığını sürdürecek. Büyükşehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır.

Sizler bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz. AK kadınlar olarak çok ciddi emekleriniz var. Sizin yol arkadaşlığımızı unutamıyorum. Bu yol arkadaşlığımız hiç bir şeye benzemez.

Adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide neler yaptık kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolar iken 11 bin dolara nasıl çıkardık bunları gayet iyi biliyorsunuz. Sizler IMF'ye borcumuzun 23,5 milyar dolar olduğu yerden nasıl sıfırladığımızı biliyorsunuz. Hazinenin tam takır olduğu noktadan nerelere geldiğini biliyorsunuz.

'ARTIK BU ÜLKEDE İNANÇ VE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ KAVGASI OLMAYACAK'

Bir sistem değiştirdik. Sizlerle siz bunu yaptınız ve başkanlık sistemine geçtik. Artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Demokrasi mücadelemizi, özgürlük mücadelemizi bugüne kadar nasıl verdiysek bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Artık ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak. Artık düşünce, fikir özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancında serbest. Fikir, düşünce özgürlüğünde inandığını rahatça konuşabilecek. Hepsinden öte bu ülkede başı açık, başı örtülü kavgası olmayacak.