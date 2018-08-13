Erdoğan Kırgızistan’a gidiyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 1-3 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’a resmi ziyarette bulunacak.
Başkent Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.
Erdoğan ile Ceenbekov görüşmesinde iki ülke ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılacak adımların yanı sıra FETÖ ile mücadele konusu ele alınacak.
Erdoğan Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın da yer alacağı Türk Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan, Türk Konseyi zirvesine katılan liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.
Erdoğan, ayrıca Kırgızistan’da düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın bir bölümüne de katılacak.
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