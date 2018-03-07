Erdoğan: Kadınlar arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Bizim kadınlarımızın hikayeleri sadece bir tek güne sığdırılamayacak kadar çok ve derindir. Kendi validem başta olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm annelere Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Kendi eşim başta olmak üzere hayatımıza anlam katan eşlerimize saygılarımı sunuyorum. Yine kendi kızlarım, torunlarım başta olmak üzere tüm kız evlatlarımıza sevgilerimi sunuyorum. İster evinde, ister iş yerinde, ister okulunda olsun tüm kadınlarımıza hayat mücadelelerinde başarılar diliyorum.

Kadınla erkeğin fiziksel özellikleri ve fıtratları farklı olabilir ama aynı bütünün parçalarıdır. Erkek Hz. Adem ise kadın da Hz. Havva’dır. Erkeğin sıfatı ne olursa olsun yanı başında kadını vardır. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda dahi kadınlara yönelik yüz kızartıcı durumlara tanık oluyoruz.

Okulunda olduğu gibi iş yerinde, sokakta taciz edilen kadınların yürek acısını unutmadık. Yaşanan bir takım hadiseler sebebiyle bugünlerde kadına şiddeti konuşuyoruz öyle değil mi? Peki okulunun kapısı önünde, mezuniyet gününde , hak aramak için çıktığı yolda şiddete maruz kalan kadınları hatırlıyor muyuz? Kadınlarla erkekler arasındaki ayrımcılıktan daha kötüsü kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır. Bir anneyi evladının yemin törenine dahi almamaya kalkarsanız milletin vicdanında onarılmaz yaralar açarsınız. Biz önce kadınlar arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırdık.

'BEYHUDE BİR TARTIŞMA'

Erkek ile kadın arasındaki üstünlük tartışması beyhude bir tartışmadır. Sanayi devriminde adeta eşya muamelesi gören kadınlardan, çocuklardan geriye artık sadece acılar, utançlar kalmıştır. Kadınları tüm kötülüklerin kaynağı olarak gören, şeytan olarak, iblis olarak gören, çarmıha gerip yakan güya dini inançları gereği bunu yapan anlayış asırlarca dünyada hüküm sürmüştür. Bugün kadın hakları diyenlerin Doğu Guta’da işkence edilen katledilen kadınlar için sesini çıkardığını duydunuz mu?

'AFRİN'E İŞGALCİ OLARAK GİRMEDİK'

Siz Türk Ordusu’nun Afrin’e girmesini konuşamazsınız. Biz Afrin’e işgal gücü olarak girmedik. Orayı teröristlerden temizleyip sahiplerine teslim etmek için oradayız. Biz 3,5 milyon kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin konuşmaya hakkınız yok ama bizim konuşacak çok şeyimiz var. Bunlar kadın hakları savunucusu değil. Bunlar sadece şovmen, şovmen. Myanmar’da zulme uğrayan kadınlara el uzatmayanlar nasıl kadın haklarından söz edebilir?

'ÇOCUK İSTİSMARI BİR VAHŞET HALİ'

Çocuk istismarı asla konuşmak, tartışmak istemediğimiz bir vahşet halidir. Bazılarının çıkıp dikkat çekmek amacıyla kavramları eğip bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti yoktur. Son dönemde karşımıza sıkça çıkan kadına şiddet, çocuklara istismar haberleri medyamızdaki ve milletimizdeki hassasiyetin belirtisidir."