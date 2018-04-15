Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız

160 MİLYAR $ İHRACAT

“16 yıldır hizmette mümkün olduğunca kusur etmemeye çalıştık. 3.5 kat ülkemizi büyüttük. Geldiğimiz zaman 3 bin 400 dolar olan milli gelir, bugün 11 bin dolara çıkmış vaziyette. Birileri diyor ki, ‘Biz yatırımları durduracağız’. Niyeymiş? ‘Çünkü yatırımlar üretmiyormuş’. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye’nin, bugün 160 milyar dolar ihracatı var. Var ki üretim, ihraç edebiliyorsun. Olmasaydı, yapamazdın. Bugün savunma sanayiinde kendimizi savunabilecek ürünlere sahibiz. Zırhlı taşıyıcılardan tutunuz, MP’lere varıncaya kadar. İnsansız, silahlı, silahsız hava taşıtlarına kadar. Bunları üreten bir Türkiye var. Afrin’de bunlarla beraber bu mücadeleyi kazandık. ‘Üreten ekonomi yok’ diyenler, üreten ekonomi olmasaydı sen IMF’ye olan borcu sıfırlayabilir miydin? Merkez bankasının döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, şimdi 120 milyar dolara ulaştı.

SABAH AKŞAM YALAN

Bay Kemal, tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Nerede bunlar? Cebinde mi? Neyi dağıtıyorsun? Bunlar hep böyle hayatları boyunca dağıttılar. Kime? Kendilerini dağıttılar, kendilerini. Halkımıza verdikleri bir şey var mı, yok? Bugün var mı, yine yok? Yalanın bedeli var mı, yok? Bunlarda sabah yalan, akşam yalan.

Kanal İstanbul’un ön çalışmaları sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz’da olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net artık her şey ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız. Raylı sistemler, İstanbul’un ulaşımında son dönemde yaptığımız en büyük atılımlardan biri. Hedefimiz 2020 yılında kadar tünel uzunluğunu 68 kilometreye, metro uzunluğunu 355 kilometreye çıkarmaktır.

Sağlıkta İstanbul’u sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline dönüştürdük.

AK Parti, şimdi metal yorgunluğunu üzerinden attı. Metal yorgunluğu gitti, yeni bir diriliş hareketi başladı. 2019 öncesinde de partimizin birlik ve beraberliğini örselemeye, gücünü azaltmaya, konsantrasyonunu bozmaya yönelik teşebbüslerin olması kaçınılmazdır.

Denetimsiz ve alabildiğine serbest bir alan olan sosyal medya son yıllarda bu tür operasyonların ana mecrası haline geldi. Gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde FETÖ bu alanı pervasızca, hoyratça, namertçe kullanmaktan çekinmemiştir. Haftalar, aylar boyunca şişirilmiş hesaplar, sahte karakterler üzerinden itibar suikastları düzenlemiş, yalan ve iftira üstümüze boca edilmiştir. Milli ve yerli tavır sergileyen kim varsa, FETÖ’nün tetikçilerinin hedefi olmuştur. Ana muhalefet partisi ve başındaki zat da meclis kürsülerini FETÖ’ye kiralayarak bu kalleş saldırılara kol kanat germiştir. Ana muhalefet ortalığa boca edilen iftira ve montajlardan nemalanmaya çalışırken, biz bu ahlaksızlığa prim vermedik. FETÖ’nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik. Hukuki ve idari tedbirlerle FETÖ’nün linç ve karalama furyasının önünü kesmeyi başardık.”

4163 TERÖRİST ETKİSİZ

Afrin’de etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı, 4 bin 163 oldu. Kuzey Irak’ta ne kadar terörist etkisiz hale geldi, 337. Yurtiçinde ne kadar terörist etkisiz hale geldi, 190. Durmak yok, yola devam. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.”

PENSİLVANYA’DAKİ SEN DE GELECEKSİN

“ŞU ana kadar 80 tanesini FETÖ’nün, yurtdışından aldık, geldik. Onları kovalayacağız. Pensilvanya’daki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala. Biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız. Biz ölürsek, burada öleceğiz. 15 Temmuz gecesi birileri bize güya dostluk adına, ‘Ben sizi buradan Rodos’a götürebilirim’ dedi. Dedim ki, ‘Bize bu topraklarda ölmek yaraşır. Feto seni de getireceğiz, seni de getireceğiz. Er veya geç getireceğiz. Corç seni bir yere kadar saklar. Bir yerden sonra ‘Bıktım senden’ der o da seni bırakır. Ondan sonra geleceksin.