Erdoğan: İstanbul’a güveniyorum
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlama programına katıldı.
Projeleri arasında Silivri’de jeotermal sağlık kampusu kurmak olduğunu söyleyen Yıldırım, “Ekonomiye katkısı bu tesisin 1.5 milyar TL olacak. Tuzla’da bir biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. Milli aşı, milli ilacının formülünün burada üretilmesini arzu ediyoruz” dedi. Yıldırım Sultangazi’de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Yıldırım, “En doğru anket, seçim sandığından çıkan ankettir. İstanbul’a güveniyorum. 11 milyon seçmenin tamamının desteğini talep ediyorum. Herkesi kucaklayan, herkesin başkanı olacağıma da söz veriyorum” dedi.
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