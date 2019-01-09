Erdoğan, İmamoğlu ile bu hafta görüşecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Manifestoyu açıklayacağımız tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara’da yapacağız” dedi.
Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası özetle şunları söyledi:
- “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ‘Kürtlere dokunmayın’ diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki Kürtlerin de Arapların da Türkmenlerin de dostudur. Kürtlerin en büyük dostu hatta tek dostu Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye’nin güvenlik meseleleri herhangi şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya, pazarlığa tabi değildir.
- Kulüp borçlarının yapılandırılmasında bir borç silme yoktur, yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza büyük katkı
sağlayacaktır.
- Cumhurbaşkanımız muhtemelen hafta içi CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek. (Fazıl Say’ın daveti) Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar.”
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