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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2018 - 20:02, Son Güncelleme:

Erdoğan ile Putin arasında dikkat çeken diyalog

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Erdoğan ile Putin arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşen görüşmede Erdoğan’ın, Putin’e yönelik, “Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor” sözleri dikkati çekti. Putin de “İlişkilerimiz her daim gelişecek” dedi. Erdoğan ile Putiin arasındaki restoran ve et sohbeti ise dikkat çekti.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Bu yıl ikinci kez yüz yüze görüşen iki liderin görüşmesi 1 saati aştı.

HER DAİM GELİŞİYOR

“Cumhurbaşkanı, dostlarım BRICS Zirvesinde sizleri görmek çok sevindirici benim için. Cumhurbaşkanı seçiminde zaferinizle ilgili sizi tebrik ettim. İkili ilişkilerimiz sürekli gelişmektedir. Bariz bir gerçek bu” diyerek sözlerine başlayan Putin, “Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda da ilişkilerimiz her daim gelişiyor, gelişecek. Elbette ekonomi alanında ilişiklerimiz gelişiyor. Ekonomi zaten sürekli ilgi alanlarımızda önceliğimizdir. Geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 40,5 oranında artmıştır, 22 milyar doları aşmış bulunuyor. Bütün bizim büyük projelerimiz planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor” dedi. Putin, “Görüştüğümüze çok sevindim ve ortak çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Erdoğan da Putin’e “değerli dostum” diye hitap ederek, “Sizlerle bir araya gelmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde de ifade ettiğimiz gibi BRICS Zirvesi’nde bir araya gelip ikili olarak görüşeceğimiz konuların olduğunu söylemiştim. Türkiye-Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari tüm alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette. Malum aramızda 100 milyar dolar hedefi var. Bu gidişle bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum. Bu konuda bir inanış da var” dedi.

BİRİLERİNİ KISKANDIRIYOR

Turizmde gayet güzel gelişmelerin söz konusu olduğunu kaydeden Erdoğan, “Öyle zannediyorum ki bu yıl hakikaten 6 milyon gibi bir turist noktasında Türkiye’yi ziyaret edecek. Bütün bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor” diyerek sözlerini tamamladı. Erdoğan, Rusça “Spasiva” diyerek Putin’e teşekkür etti. “Kıskandırıyor” ifadesini kullandığı sırada Putin’in gülmesi de dikkat çekti.

PUTİN’E ET JESTİ

Putin, açıklamaların ardından Erdoğan’a “Beni restorana davet edecektiniz hani?” diye sordu. Erdoğan da “Ettim” diye yanıt verdi. Putin bunun üzerine, “Ama şu konuda anlaşmıştık. Bizim et ürünlerimizi ülkeye alacaksınız, o zaman o restoranda Rus malı et ürünleri de olacak diyebilirim” dedi. Erdoğan da “Memnuniyetle, sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur. Fazla geciktirmeyelim” dedi. Putin de Erdoğan’a teşekkür etti.

Erdoğan: Rusya ile aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyorCumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi gecikmeli olarak TSİ 19.55'de başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Johannesburg'ta yaptığı konuşmada "Rusya ile aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor" dedi.
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