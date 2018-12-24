Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği belirtildi.
İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdikleri kaydedildi.
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