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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan: İdeal yükseköğrenime sahip değiliz

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Erdoğan: İdeal yükseköğrenime sahip değiliz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çok ideal bir yükseköğrenim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nin açılışında şunları söyledi:

HEP ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

“Bundan 20 yıl önce ülkemizde yaşayan birisine şu anda bulunduğumuz yeri anlatsaydık, bizi hayal kurmakla suçlardı. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürdük. ODTÜ’nün kuruluş hikâyesi ülkemizde bilimin ve teknolojinin serencamını göstermesi bakımından çarpıcı bir örnektir. ODTÜ Türkiye’nin ve Ortadoğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak ve bunun için gereken insan kaynağını yetiştirmek üzere 1956’da enstitü olarak kurulmuş 3 yıl sonra da üniversite statüsü kurulmuştur. Türkiye’de hem üniversite yerleşimi hem de kendisine tahsis elden arazi bakımından kendi alanının en büyük kurumlarından olan ODTÜ başarılarıyla hep adından söz ettirmiştir. Ülkemizin bir dönemini esir alan ideolojik kavgalar elbette ODTÜ’yü de etkilemiştir. Buna rağmen ODTÜ bilim ve teknoloji alanındaki marka değerini korumayı ve geliştirmeyi hep bilmiştir. ODTÜ’nün kuruluş amacı tam da bizim 16 yıldır inşa etmeye çalıştığımız politikanın ifadesi gibidir.

MERKEL ŞAŞKINLIK GEÇİRDİ

Üniversite sayımızı 206’ya, üniversite öğretim elemanı sayısını 162 bine, öğrenci sayımızı 1.6 milyondan 8 milyona çıkardık. Almanya ziyaretimde Sayın Merkel’e ‘Sizde üniversite öğrencisi ne kadar?’ diye sordum, ‘3 milyon’ dedi. Nüfus bizden fazla. ‘Sizde ne kadar’ dedi. Ben de ‘Bizde 8 milyon’ dedim. Tabii orada bir şaşkınlık geçirdi. Tabi bir nitelik nicelik meselesi var bunu önümüzdeki yıllarda da aşacağımıza inanıyorum.

Çok ideal bir yükseköğrenim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız. Tıp, mühendislik, hukuk gibi temel alanlarda eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik reformlara olan ihtiyacımız çok daha acildir. Vakıf üniversitelerimizin kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istisnalar hariç, eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıkları görüyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor.

BİLGİYE ERİŞİM ÇEŞİTLENMELİ

Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hâkim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke konuma gelmedikten sonra bu hedefe ulaşamayız. Madem çocuklarımız artık doğdukları andan itibaren dijital bir dünyaya gözlerini açıyorlar, öyleyse biz de tüm hazırlığımızı buna göre yapacağız. Bilgiye erişimi sınırlandırmanın değil, tam tersine çeşitlendirmenin ve bilinçli kullanmanın yollarını arayacağız.

Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra daima yanınızda bulunacağımdan asla şüpheniz olmasın. Türkiye’yi hep birlikte hedeflerine ulaştıracağız. Ben siyaset olarak ülkemin başındaki bir yönetici olarak varım. Sizler de ilim ve irfanın temsilcileri olarak varsınız. Eğer bizler bütünleşirsek, o zaman gerçekten milliyetperver, vatansever bir nesli yetiştirir ve ülkemizi uçururuz.” 

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