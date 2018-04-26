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    ‘Erdoğan hepimizin adayıdır’

    ANKARA
    26.04.2018 - 21:39 | Son Güncelleme:

    ESKİ başbakanlardan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla 27’nci yasama dönemi için milletvekili adayı olmayacağını açıkladı ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşmesiyle ilgili yorumlara yanıt verdi. Başbakanlık’ı bıraktıktan sonraki iki yılda iftira ve hakaretlere karşı sabır gösterdiğini vurgulayan Davutoğlu, “Bizler, devlet görevi üstlenen her birimiz, millet meseleleriyle ilgili bir araya gelir konuşuruz, kanaatlerimizi beyan ederiz. Kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yoktur” dedi.

    Meclis’teki basın toplantısında gazetecilerden soru almayan Davutoğlu şunları söyledi:

    GÜL DAVET ETTİ

    “Sayın Gül’ün davetiyle bir araya gelmemiz ve sohbet etmemiz üzerine birçok spekülasyon yapıldı. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları ve selefim olan başbakanların benimle görüşme talebinde veya davetinde bulunduklarında bunu yerine getiririm, bunu bir devlet nezaketinin gereği olarak görürüm.
    AK Parti aidiyetim sürerken, AK Parti’nin ikinci genel başkanı, üçüncü başbakanı iken, AK Parti dışında herhangi bir siyasi hareket, organizasyon içinde bulunmadım, bulunmam. Bunu da siyasi ahlakla bağdaştırmam. Eğer böyle bir hareket içinde olursam AK Parti kimliğimi bırakırım. Bu kimliğimi de bırakmaya niyetim yok, bırakmam. Sayın Erdoğan hepimizin adayıdır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını da doğru bulmam.

    SEÇİM SONRASI BEKLENTİM YOK

    Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı değilim, olmayacağım. Milletvekilliği önemsiz olduğundan değil. ‘Bu dönemde milletvekili olunmadığı için bakan olunacak’ beklentisi içinde olmadığımı da beni tanıyan herkes bilir. Seçim sonrasında hiçbir mevki, makam, unvan beklentim, planım, yoktur, olmaz. Kaygılarımı söylemekle birlikte, inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, devletimizin yeniden tanzimi şekliyle Türkiye Cumhuriyeti devletini önümüzdeki on yıllara daha iyi bir tabloyla çıkaracaktır.”

    Etiketler: recep tayyip erdoğan , gazetehaberleri , gündem
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