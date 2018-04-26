Meclis’teki basın toplantısında gazetecilerden soru almayan Davutoğlu şunları söyledi:

GÜL DAVET ETTİ

“Sayın Gül’ün davetiyle bir araya gelmemiz ve sohbet etmemiz üzerine birçok spekülasyon yapıldı. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları ve selefim olan başbakanların benimle görüşme talebinde veya davetinde bulunduklarında bunu yerine getiririm, bunu bir devlet nezaketinin gereği olarak görürüm.

AK Parti aidiyetim sürerken, AK Parti’nin ikinci genel başkanı, üçüncü başbakanı iken, AK Parti dışında herhangi bir siyasi hareket, organizasyon içinde bulunmadım, bulunmam. Bunu da siyasi ahlakla bağdaştırmam. Eğer böyle bir hareket içinde olursam AK Parti kimliğimi bırakırım. Bu kimliğimi de bırakmaya niyetim yok, bırakmam. Sayın Erdoğan hepimizin adayıdır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını da doğru bulmam.

SEÇİM SONRASI BEKLENTİM YOK

Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı değilim, olmayacağım. Milletvekilliği önemsiz olduğundan değil. ‘Bu dönemde milletvekili olunmadığı için bakan olunacak’ beklentisi içinde olmadığımı da beni tanıyan herkes bilir. Seçim sonrasında hiçbir mevki, makam, unvan beklentim, planım, yoktur, olmaz. Kaygılarımı söylemekle birlikte, inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, devletimizin yeniden tanzimi şekliyle Türkiye Cumhuriyeti devletini önümüzdeki on yıllara daha iyi bir tabloyla çıkaracaktır.”