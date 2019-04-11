Erdoğan: Hayvan hakları yasasını bir an önce çıkarın

Ankara ve Bursa’da yaşanan hayvan katliamı da MYK toplantısının gündemi oldu. Erdoğan hayvan hakları yasası ile ilgili son durumu öğrendi ve bir an önce yasanın sonuçlanması için talimat verdi. AK Parti’nin hukukçu kurmayları, hem manifesto hem de hayvan hakları yasası için çalışma başlattı.

PARSEL BAZLI PLAN: AK Parti’nin hukukçu kurmayları, şehirlerin çehresini değiştirecek olan konularla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığını da inceleyecek. Bu kapsamda, manifesto ile gündeme getirilen parsel bazlı plan değişikliklerine geçit verilmemesi ilkesi tüm belediyeleri kapsayacak hale getirilecek. Bunun hayata geçilmesi için imar değişikliğini düzenleyen yasalarla ilgili çalışmalar gündeme gelecek.

HEDEF YATAY MİMARİ: Önümüzdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz, kanalizasyon gibi temel altyapı sorunlarının tamamen çözüme kavuşturulması manifestoda yer almıştı. Seçimlerin ardından AK Partili olmayan belediyelerde de bu konular yakından takip edilerek gerekirse hükümet eliyle çözülmesi sağlanacak. Şehirleri çarpık yapılaşma ve deprem riskinden arındırmaya yönelik adımlar da hız kazanacak. Alan bazlı kentsel dönüşüm teşvik edilirken, dikey değil yatay mimari hedeflenecek.

KENTLERİN İHTİYACI: Her şehrin tarihini, hikâyesini ve dokusunu korumaya yönelik önlemler de gündemde olacak. Kentlerin ihtiyacına cevap veren, herkese dokunacak mekânlarla donatılması konusunda adımlar değerlendirilecek. Çevreye duyarlı, geri dönüşümü önceleyen, doğaya ve kentte yaşayan tüm canlılara saygılı şehirler ve sıfır atık konularında da yasal düzenleme gündeme gelecek.

DAHA FAZLA SOSYAL İMKÂN: Sosyal belediyecilik anlayışı, kadın, genç, yaşlı ve engellilere hizmet verecek şekilde geliştirilecek. Belediyelerin, vatandaşları daha fazla sosyal imkânlardan yararlandırmaları yönünde de hazırlıklar gündeme gelecek. Şehir meclisleri ile ihalelerin canlı yayınla yapılması için tüm imkânlar sağlanacak.