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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARARKIŞ/ANKARA
11.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan: Hayvan hakları yasasını bir an önce çıkarın

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Erdoğan: Hayvan hakları yasasını bir an önce çıkarın

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün düzenlenen MYK toplantısında da gündeme gelen hayvan hakları yasasının bir an önce sonuçlanmasını istedi. Erdoğan’ın açıkladığı ve hayvan haklarıyla ilgili hükmün de yer aldığı 11 maddelik manifestonun yasal düzenleme gerektiren başlıkları için hazırlıkların başlaması kararı alındı.

Ankara ve Bursa’da yaşanan hayvan katliamı da MYK toplantısının gündemi oldu. Erdoğan hayvan hakları yasası ile ilgili son durumu öğrendi ve bir an önce yasanın sonuçlanması için talimat verdi. AK Parti’nin hukukçu kurmayları, hem manifesto hem de hayvan hakları yasası için çalışma başlattı.

PARSEL BAZLI PLAN: AK Parti’nin hukukçu kurmayları, şehirlerin çehresini değiştirecek olan konularla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığını da inceleyecek. Bu kapsamda, manifesto ile gündeme getirilen parsel bazlı plan değişikliklerine geçit verilmemesi ilkesi tüm belediyeleri kapsayacak hale getirilecek. Bunun hayata geçilmesi için imar değişikliğini düzenleyen yasalarla ilgili çalışmalar gündeme gelecek.

HEDEF YATAY MİMARİ: Önümüzdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz, kanalizasyon gibi temel altyapı sorunlarının tamamen çözüme kavuşturulması manifestoda yer almıştı. Seçimlerin ardından AK Partili olmayan belediyelerde de bu konular yakından takip edilerek gerekirse hükümet eliyle çözülmesi sağlanacak. Şehirleri çarpık yapılaşma ve deprem riskinden arındırmaya yönelik adımlar da hız kazanacak. Alan bazlı kentsel dönüşüm teşvik edilirken, dikey değil yatay mimari hedeflenecek.

KENTLERİN İHTİYACI: Her şehrin tarihini, hikâyesini ve dokusunu korumaya yönelik önlemler de gündemde olacak. Kentlerin ihtiyacına cevap veren, herkese dokunacak mekânlarla donatılması konusunda adımlar değerlendirilecek. Çevreye duyarlı, geri dönüşümü önceleyen, doğaya ve kentte yaşayan tüm canlılara saygılı şehirler ve sıfır atık konularında da yasal düzenleme gündeme gelecek.

DAHA FAZLA SOSYAL İMKÂN: Sosyal belediyecilik anlayışı, kadın, genç, yaşlı ve engellilere hizmet verecek şekilde geliştirilecek. Belediyelerin, vatandaşları daha fazla sosyal imkânlardan yararlandırmaları yönünde de hazırlıklar gündeme gelecek. Şehir meclisleri ile ihalelerin canlı yayınla yapılması için tüm imkânlar sağlanacak. 

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