Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

YENİ Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhuriyet Bayramı törenleri Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir’i ziyaretiyle başladı. Devlet erkanı Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geçti. Erdoğan’a TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ve yüksek yargı organları başkanlarının olduğu heyet eşlik etti. Cumhurbaşkanı, Anıtkabir’e gelişinde Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener ile tokalaştı. Erdoğan, daha sonra ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından heyet Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, “Aziz Atatürk” ifadesiyle başladığı mesajında şunları yazdı:

HAVALİMANI VURGUSU

“Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul’daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye’nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür.” Erdoğan Twitter mesajında ise “Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum” ifadesini kullandı.”

PUTİN’DEN TEBRİK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı resmi sitesinde yayınlanan Putin’in tebrik mesajı şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun daha ilk günlerinde ülkelerimiz arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkisi temelleri atılmıştır. Aradan geçen 95 yıl sonra günümüzde de Moskova ile Ankara yapıcı ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmeye devam etmektedir. Bu son derece önemli işbirliği bölgesel sorunların çözümünün yanı sıra genel olarak tüm uluslararası gündemi de etkilemektedir. İşbirliğimiz ülkelerimiz insanları ve tüm Avrasya bölgesi çıkarına hizmet etmektedir”. Rusya Devlet Başkanı Putin, cumartesi günü İstanbul’da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nın yer aldığı dörtlü Suriye zirvesine katılmıştı.

BEŞTEPE’DE KABUL

Anıtkabir’deki törenlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’ye geçerek Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yeni kabine üyelerinin ilk kez yer aldığı tebrik törenine MHP Genel Başkanı Bahçeli katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beştepe’de bulunmaması dikkat çekti.

Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ

CUMHURİYET’E COŞKULU KUTLAMA

Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümünde Ankara’daki kutlamaların merkezi Anıtkabir oldu. Devlet töreninin ardından Anıtkabir ziyaretçilere açıldı.

Yazdan kalma bir günün yaşandığı başkentte binlerce kişi ellerinde bayraklarla Atatürk’ü ziyaret için Anıtkabir’e akın etti.

ANKARA’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus’taki ilk Meclis binasına kadar ‘kortej yürüyüşü’ yapıldı.





SAMSUN’da Atatürk sevgisi engel tanımadı.







İzmir’deki 29 Ekim kutlamalarına, Atatürk posterli yelkenliler de denizden eşlik etti.