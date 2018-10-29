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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
29.10.2018 - 19:32, Son Güncelleme:

Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

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Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

Türkiye, Cumhuriyet’in 95’inci yılını kutlarken devletin zirvesi Anıtkabir’de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız” diye yazdı.

YENİ Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhuriyet Bayramı törenleri Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir’i ziyaretiyle başladı. Devlet erkanı Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geçti. Erdoğan’a TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ve yüksek yargı organları başkanlarının olduğu heyet eşlik etti. Cumhurbaşkanı, Anıtkabir’e gelişinde Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener ile tokalaştı. Erdoğan, daha sonra ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından heyet Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, “Aziz Atatürk” ifadesiyle başladığı mesajında şunları yazdı:

HAVALİMANI VURGUSU

“Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul’daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye’nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür.” Erdoğan Twitter mesajında ise “Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum” ifadesini kullandı.”

PUTİN’DEN TEBRİK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı resmi sitesinde yayınlanan Putin’in tebrik mesajı şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun daha ilk günlerinde ülkelerimiz arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkisi temelleri atılmıştır. Aradan geçen 95 yıl sonra günümüzde de Moskova ile Ankara yapıcı ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmeye devam etmektedir. Bu son derece önemli işbirliği bölgesel sorunların çözümünün yanı sıra genel olarak tüm uluslararası gündemi de etkilemektedir. İşbirliğimiz ülkelerimiz insanları ve tüm Avrasya bölgesi çıkarına hizmet etmektedir”. Rusya Devlet Başkanı Putin, cumartesi günü İstanbul’da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nın yer aldığı dörtlü Suriye zirvesine katılmıştı.

Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

BEŞTEPE’DE KABUL

Anıtkabir’deki törenlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’ye geçerek Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yeni kabine üyelerinin ilk kez yer aldığı tebrik törenine MHP Genel Başkanı Bahçeli katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beştepe’de bulunmaması dikkat çekti.

Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ

CUMHURİYET’E COŞKULU KUTLAMA

Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümünde Ankara’daki kutlamaların merkezi Anıtkabir oldu. Devlet töreninin ardından Anıtkabir ziyaretçilere açıldı.

Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

Yazdan kalma bir günün yaşandığı başkentte binlerce kişi ellerinde bayraklarla Atatürk’ü ziyaret için Anıtkabir’e akın etti.

Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

ANKARA’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus’taki ilk Meclis binasına kadar ‘kortej yürüyüşü’ yapıldı.

Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

SAMSUN’da Atatürk sevgisi engel tanımadı.

Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

Erdoğan: Gurur ve heyecanla huzurundayız

İzmir’deki 29 Ekim kutlamalarına, Atatürk posterli yelkenliler de denizden eşlik etti.

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