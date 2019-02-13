Erdoğan: Gıda terörü estirenlere dersini verdik

BİZE DÜŞMAN OLDULAR

“Milletimizle birlik olduğumuz, insanlara güven aşıladığımız, devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular. Türkiye’yi Fetret Devri’nden çıkardığımız için bize düşman oldular. Yıllarca ülkemizi siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal ve kültürel iklimiyle esir alanlara eyvallah etmediğimiz için bize kinlendiler. Bundan asla pişman değiliz.

FİYATLAR YARIYA İNDİ

Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye’yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Ne küresel güçler ne de onların içerdeki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler. Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivribiber bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkarttık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu ve bütün bunlarla beraber adeta tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Çünkü diğer ürünleri de satacağız oralarda. Yani temizlik ürünlerinden tutunuz, diğer neler varsa marketlerde falan onların da belli bir kısmını buralarda da biz satmaya başlayacağız. Niye? Çünkü bunlar terör estirdiler, terör... Dolayısıyla gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bakalım bundan sonra sırada ne var, hep birlikte yaşayıp, göreceğiz ama ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz.

BUNLARA ESİR OLMAYACAĞIZ

Milletimizin ekonomik dalgalanmadan dolayı yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Esnafımızın, emeklimizin, sanayicimizin, çalışanlarımızın, milletimizin her bir ferdinin dert ve taleplerini biliyoruz. Bunların çözümü için pek çok teşviki, kolaylığı planlıyoruz. Asgari ücrete yaptığımız artık bunun ifadesidir. Türkiye maruz kaldığı saldırılar nedeniyle büyük bedeller ödedi. CHP, IMF ile anlaşmayı yapandır. Göreve geldik. AK Parti yeniden IMF’ye gidecek dediler. Borcu sıfırladık. IMF’ye borcumuz var mı? Yok. Şimdi bizden borç istiyorlar. Bu can bu tende oldukça biz bunlara esir olmayacağız. Terör örgütlerinin saldırılarının da faizin de kurun da enflasyonun da yükünü milletimiz çekti. Milletimizin üzerindeki yükü almanın gayreti içinde olduk. Adaletten ulaşıma, spordan sanata kadar her alanda milletimize geçmişte göremediği şeyleri önüne getirdik. İnşallah baharla birlikte sadece havalarda değil yüreklerde de bir ferahlık, bir sıcaklık, sevinç iklimine kavuşacağız. Tarihimizin en önemli yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ne geçmekle işimizi çok kolaylaştırdık. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseldiğimiz gün farklı hale gelecek. 31 Mart bu kutlu yürüyüşte çok önemli bir dönüm noktasıdır.”

‘ALTIN TİCARETİNDE ÇORUM’U ÇOK FARKLI NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ’

m CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kastamonu’nun ardından Çorum’a geçti. Abide Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Çorum’un 2002 yılında 26 milyon dolarlık ihracat yaparken bu rakamın 2018’de 742 milyon dolara ulaştığını açıklayan Erdoğan, “Çorum, 16 yıl önce 56 ülkeye ihracatı olan bir şehirden 139 ülkeye ihracat yapan bir şehre ulaştı. Geçtiğimiz aylarda dünyanın önde gelen altın üreticilerinden Venezuela’ya yaptığımız ziyaretin ardından Sayın Maduro’nun yardımcısı ülkemize geldi. Burada incelemelerde bulundu. Biz de kendisini Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettik. Başkan Yardımcısı bana Çorum sanayisinden, buranın başarılarından bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de Çorum’u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Çorum sanayisinin daha da büyümesi, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli gibi bölgesinin üretim merkezine dönüşmesi için elimizden gelen desteği verdik, veriyoruz” diye konuştu.

KENEVİR ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK

Türkiye’de tarım ve sanayi için çok önemli adımlar attıklarını kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak için karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Bu naylon poşet toprakta erimiyor. Kenevir topraktan geldi ve toprakla rahat bütünleşiyor. Rahmetli anam evde file örerdi. Kastamonu'da hanım kardeşlerim yaptıkları bez torbaları gösterdiler. Hayran olmamak mümkün değil. Bu seçimler ülkemizin beka seçimleri olacaktır. Bu seçimlerden de zaferle çıktıktan sonra 4.5 yıl boyunca önümüze bakacak ve yapısal reformlara da odaklanacağız."

EKONOMİ SİLAHINI HİÇ EKSİK ETMEDİLER

Sandıklara sahip çıkacağız. Sabah sandıkların açılmasından 1 saat önce sandık mahallinde olmanız lazım. İrademize sahip çıkacağız, geleceğimize sahip çıkacağız. Bin yılda kesintisiz bir mücadele verdik bu coğrafyada. Yakın dönemde gelişmemizin önüne set koymaya çalıştılar. Yeri geldi PKK gibi bölücü, FETÖ gibi istismarcı, DEAŞ gibi ne idüğü belirsiz proje örgütlerle ülkemizi esir alınmak istendi. Ama bırakmayacağız. Nereye giderlerse gitsinler izlerini sürüyoruz. Cudi’de, Gabar’da hatta Kandil’de bunları kovaladık kovalıyoruz. Yeri geldi komik bahanelerle ülkemizi uluslararası alanda tecrit etmeye kalkıştılar. Ekonomi silahını zaten üzerimizden hiç eksik etmediler. Ne zaman ayağa kalkmaya çalışsak tepemize binmeye kalktılar. 17 yıllık iktidarımız bunlarla mücadeleyle geçti. Aştığımız her engelin ardından yenisi ile karşılaştık. İstanbul’da belediye başkanlığı yaptığım. 4.5 yılın sonunda bizi cezaevine gönderdiler. Her olanda hayır vardır. Yattık cezaevinde, çıktık, işte AK Parti’yi kurduk, 16 ayda iktidar olduk. İçeride teröristlerin başını ezdik, demokrasimizi geliştirdik, ekonomiyi güçlendirdik. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz millet olarak daha kenetlendik.