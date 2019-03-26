Erdoğan: Gereken dersi 31 Mart’ta vereceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdoğan: Gereken dersi 31 Mart’ta vereceğiz
GeriGündem Erdoğan: Gereken dersi 31 Mart’ta vereceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gizem KARAKIŞ - AĞRI
26.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Erdoğan: Gereken dersi 31 Mart’ta vereceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdoğan: Gereken dersi 31 Mart’ta vereceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Her kim ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır ve Kürtçülükle de alakası yoktur. Vatanımız 780 bin kilometrekare. Bu vatanı bölemeyecekler. Onlara da gereken dersi 31 Mart’ta vereceğiz” dedi. Erdoğan, dün partisinin Ağrı ve Muş mitinglerinde şunları söyledi:

AĞRI’YA KAÇ KERE GELDİN?

“Bay Kemal ne diyor, ‘17 yıldır iktidardasınız, ne yaptınız?’ Ağrı’da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Ya zaten sen Ağrı’ya kaç kere geldin? Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? Bu CHP baraj yaparsın karşı çıkar, HDP karşı çıkar fakat biz bunların hiçbirini dinlemedik, yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki benim vatandaşımın içme suyu olsun, benim vatandaşım çevrede sulama yapsın. Bunların derdi bu ülkede başka. Bu ülkede huzuru kaçırmak. Benim vatandaşımın, ülkemin huzuruna, refahına bunlar düşman. Birlik, beraberlik böyle bir şey istemiyor bunlar.

İSTİKLAL MARŞIMIZIN DÜŞMANI

Her kim birliğimize saldırıyorsa bilin ki hedefi bizleri ve evlatlarımızın geleceğiniz karartmaktır. Her kim kardeşliğimize saldırıyorsa bilin ki hedefi bu ülkeyi ve bu milleti tıpkı çevremizde gördüğümüz örneklerde olduğu gibi yerle yeksan etmektir. Her kim kardeşliğimize saldırıyorsa her kim ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize saldırıyorsa, İstiklal Marşımıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Dün İstanbul Adalar’da HDP’li bir tanesi, İstiklal Marşı okunuyor, Bay Kemal de orada, arkadaşları orada, o da orada. Bu efendi İstiklal Marşı söylemiyor. Neden? Çünkü HDP İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarda bir tane Türk bayrağı göremezsiniz. Onun için 31 Mart’ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım.

KÜRT’Ü TÜRK’E DÜŞÜRMEK İSTEYEN

Bu ülkede Kürt’ü Türk’e, Türk’ü Kürt’e düşürmek isteyenlerle lütfen beraber olmayalım. Bizim Kürt, Türk, Laz, Abaza, Çerkez böyle bir derdimiz yoktur. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır ve Kürtçülükle de alakası yoktur. Vatanımız 780 bin kilometrekare. Bu vatanı bölemeyecekler. Onlara da gereken dersi 31 Mart’ta vereceğiz. Devletimizi bölemeyecekler.

İPOTEK KOYDUĞUNU SANIYOR

Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Kürt kardeşlerimizin iradesini Batı’da CHP’ye, adı İYİ kendi karışık partiye, Saadet’e peşkeş çekiyor. Belediyeler paraları Kandil’e gönderdiler.

KULLANILMAYAN HER OY

Diyarbakır belediyesinin önünde benim Kürt kardeşlerim oralarda çadırlar kurup ağlamadılar mı? Başbakandım, gelip beni ziyaret ettiler. Bunlar hiçbir Kürt kardeşimin sorunu ile ilgilenmediler. Bunlara biz farklı bir dersi 31 Mart’ta verelim. 6 gün kaldı. Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Kullanılmayan her oy başkalarının tercihlerine teslim olmuştur. Ağrı, terörist destekçi zorbalara da hak ettiği Osmanlı tokatını 31 Mart’ta sandıkta vuracaktır.”

‘KAYYUMLA GÜZEL BİR YERE GETİRDİK’

Bu şehir terör gölgesi altında yıllarca nice şeyler kaybetti. Artık bu şehrin şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Ağrı’yı nasıl kayyumla gayet güzel bir yere getirdik daha da ileriye taşıyacağız. Belediye başkanı seçileceksin ondan sonra da burada çalışmayıp çekip Ankara’ya gideceksin, böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Bunları yaşadık mı? Yaşadık. Seçilen zat nerede? Bu defa Muş’a gitti, orada da durmayacak. İnşallah zaten seçimde kazanamayacak. Oradan da çekip seçimden sonra bir başka yere gidecek. Demokrasiye, halkına hizmet bu değil.

NİKE AĞRI’YA GELİYOR

Ağrı’yı bölgemizin et üssü yapacağız. Tekstilcilerimizi gözden çıkartmak bir yana ciddi teşviklerle desteklemeyi sürdüreceğiz. Buraya uluslararası bir marka Nike gelerek fabrikasını kuracak. 5 bin istihdam sağlayacak.

HEPİMİZİN DEVLETİ

İster Irak’ta olsun ister Suriye’de olsun bölgemizde nerede bir Kürt, Arap kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen tek yer Türkiye’dir. 300 bin Kobani’den gelen Kürt kardeşimizi ağırlıyoruz. HDP mi ağırlıyor? Bu devlet hepimizin ortak devletidir. Zulümden kaçarak ülkemize gelenlere milyonlarca insana kökenini sormadık. Sınırlarımıza gelenlerin mağdur olup olmadığına baktık. Ambulanslarla sınırlarımıza geldiklerinde bu Kürt mü, Türkmen mi diye incelemedik. Hepsinin de yarasını sardık. Bunun için devletimize sıkı sıkı sahip çıkacağız.

CHP’Lİ ADAY DA İZLEDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Ağrı mitingine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını, miting alanındaki CHP il binası balkonundan CHP’nin Ağrı belediye başkan adayı Ahmet Meriç de dinledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Halde gerginlik! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da önemli açılış

Korkunç olay! Bu hale getirdiler