Erdoğan: Gereken dersi 31 Mart’ta vereceğiz

AĞRI’YA KAÇ KERE GELDİN?

“Bay Kemal ne diyor, ‘17 yıldır iktidardasınız, ne yaptınız?’ Ağrı’da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Ya zaten sen Ağrı’ya kaç kere geldin? Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? Bu CHP baraj yaparsın karşı çıkar, HDP karşı çıkar fakat biz bunların hiçbirini dinlemedik, yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki benim vatandaşımın içme suyu olsun, benim vatandaşım çevrede sulama yapsın. Bunların derdi bu ülkede başka. Bu ülkede huzuru kaçırmak. Benim vatandaşımın, ülkemin huzuruna, refahına bunlar düşman. Birlik, beraberlik böyle bir şey istemiyor bunlar.

İSTİKLAL MARŞIMIZIN DÜŞMANI

Her kim birliğimize saldırıyorsa bilin ki hedefi bizleri ve evlatlarımızın geleceğiniz karartmaktır. Her kim kardeşliğimize saldırıyorsa bilin ki hedefi bu ülkeyi ve bu milleti tıpkı çevremizde gördüğümüz örneklerde olduğu gibi yerle yeksan etmektir. Her kim kardeşliğimize saldırıyorsa her kim ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize saldırıyorsa, İstiklal Marşımıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Dün İstanbul Adalar’da HDP’li bir tanesi, İstiklal Marşı okunuyor, Bay Kemal de orada, arkadaşları orada, o da orada. Bu efendi İstiklal Marşı söylemiyor. Neden? Çünkü HDP İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarda bir tane Türk bayrağı göremezsiniz. Onun için 31 Mart’ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım.

KÜRT’Ü TÜRK’E DÜŞÜRMEK İSTEYEN

Bu ülkede Kürt’ü Türk’e, Türk’ü Kürt’e düşürmek isteyenlerle lütfen beraber olmayalım. Bizim Kürt, Türk, Laz, Abaza, Çerkez böyle bir derdimiz yoktur. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır ve Kürtçülükle de alakası yoktur. Vatanımız 780 bin kilometrekare. Bu vatanı bölemeyecekler. Onlara da gereken dersi 31 Mart’ta vereceğiz. Devletimizi bölemeyecekler.

İPOTEK KOYDUĞUNU SANIYOR

Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Kürt kardeşlerimizin iradesini Batı’da CHP’ye, adı İYİ kendi karışık partiye, Saadet’e peşkeş çekiyor. Belediyeler paraları Kandil’e gönderdiler.

KULLANILMAYAN HER OY

Diyarbakır belediyesinin önünde benim Kürt kardeşlerim oralarda çadırlar kurup ağlamadılar mı? Başbakandım, gelip beni ziyaret ettiler. Bunlar hiçbir Kürt kardeşimin sorunu ile ilgilenmediler. Bunlara biz farklı bir dersi 31 Mart’ta verelim. 6 gün kaldı. Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Kullanılmayan her oy başkalarının tercihlerine teslim olmuştur. Ağrı, terörist destekçi zorbalara da hak ettiği Osmanlı tokatını 31 Mart’ta sandıkta vuracaktır.”

‘KAYYUMLA GÜZEL BİR YERE GETİRDİK’

Bu şehir terör gölgesi altında yıllarca nice şeyler kaybetti. Artık bu şehrin şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Ağrı’yı nasıl kayyumla gayet güzel bir yere getirdik daha da ileriye taşıyacağız. Belediye başkanı seçileceksin ondan sonra da burada çalışmayıp çekip Ankara’ya gideceksin, böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Bunları yaşadık mı? Yaşadık. Seçilen zat nerede? Bu defa Muş’a gitti, orada da durmayacak. İnşallah zaten seçimde kazanamayacak. Oradan da çekip seçimden sonra bir başka yere gidecek. Demokrasiye, halkına hizmet bu değil.

NİKE AĞRI’YA GELİYOR

Ağrı’yı bölgemizin et üssü yapacağız. Tekstilcilerimizi gözden çıkartmak bir yana ciddi teşviklerle desteklemeyi sürdüreceğiz. Buraya uluslararası bir marka Nike gelerek fabrikasını kuracak. 5 bin istihdam sağlayacak.

HEPİMİZİN DEVLETİ

İster Irak’ta olsun ister Suriye’de olsun bölgemizde nerede bir Kürt, Arap kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen tek yer Türkiye’dir. 300 bin Kobani’den gelen Kürt kardeşimizi ağırlıyoruz. HDP mi ağırlıyor? Bu devlet hepimizin ortak devletidir. Zulümden kaçarak ülkemize gelenlere milyonlarca insana kökenini sormadık. Sınırlarımıza gelenlerin mağdur olup olmadığına baktık. Ambulanslarla sınırlarımıza geldiklerinde bu Kürt mü, Türkmen mi diye incelemedik. Hepsinin de yarasını sardık. Bunun için devletimize sıkı sıkı sahip çıkacağız.

CHP’Lİ ADAY DA İZLEDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Ağrı mitingine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını, miting alanındaki CHP il binası balkonundan CHP’nin Ağrı belediye başkan adayı Ahmet Meriç de dinledi.