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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
11.08.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Erdoğan: NATO ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu’nun sel felaketinin yaşandığı Ünye ilçesinde konuşma yapıyor. Erdoğan ‘Bu millet düştüğü yerden güçlü kalkar. Bu işin dolarla molarla ilgisi yok. Onların doları varsa bizim Allah’ımız var. Gelin yastık altı dolarlarınızı çıkarın. Tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz. NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz’ dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika’ya seslenerek, "Siz NATO’daki bir stratejik ortağınızı, bir papazla değiştiriyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da, selde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nü yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Ünye Kaymakamlığında brifinge katıldıktan sonra Ünye Cumhuriyet Meydanında halka hitap eden Erdoğan, konuşmasına Ordu’da yaşanan sel felaketine değinerek başladı. En kısa sürede yaraların sarılarak, köprü ve yolların yapılacağını belirten Erdoğan, "Sel felaketinin ardından valimiz ve diğer yetkililer, sürekli olarak bu felaket bölgesinde çalışmaları takip edip, bana rapor ettiler. Ben de bugün bizzat gelerek, çalışmaların gerçekleştiği noktayı göreyim istedim. Bir şehidimiz var, birkaç yaralımız var. Şehidimizi rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz kaza ve kadere inanıyoruz, bizim imanımızın gereğidir. Ordu’da yaşanan felaket, Rize’de ve Trabzon’da da yaşandı, bu bölgelerin kaderinde bu var. Atılması gereken bütün adımları atıyoruz. İnşallah bu köprüyü 3-4 ayda yapacağız. 1960 yılında o zamanların imkanı ile yapılmış. Biz de yandaki köprüyü başarılı bir şekilde yaptık. Onda bir şey yok ne yazık ki diğeri yıkıldı. Bakanlarımızın tespiti ile alışılmış bir ihale ile değil hemen süratle inşallah hemen bitireceğiz. Bunun dışında 7-8 tane daha bağlantı yollarında köprücükler var. Onların da talimatını verdik. Bu süre içerisinde o köprüleri de farklı firmalara vererek, bu süre içerisinde bitireceğiz. Hedefimiz şu; bu millet azizdir. Bu millet güçlüdür, inançlıdır ve evvel Allah bu millet düştüğü yerden kuvvetli kalkar. Kırma işlemi devam ediyor tabelalar söküldü. İnşallah bayram sonrası inşaat 24 saat aralıksız devam ederek, 3-4 ay içerisinde diğerleri ile birlikte yapılacak" dedi.

"ONLARIN DOLARI VARSA, BİZİM DE ALLAH’IMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika’nın uygulamaya çalıştığı politikaya işaret ederek, vatandaşlara dolar ve eurolarını bozdurmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Tıraş edilen sakal, çok daha güçlü çıkar. Gerek fındıkları, burada zarara uğrayan, barınakları ve evleri zarara uğrayan kim varsa, valiliğimiz bütün hasar tespitlerini yapmak sureti ile inşallah sizlere ödenecektir. Devletimiz bu konuda güçlüdür. ‘Eyvah dolar yok’ demeyin, bizim bu işimizin dolarla işimiz yok. Onların doları varsa, Bizim Allah’ımız var. Diyorum ki; yastığınızın altında dolar ve eurolar varsa çıkartın. Hemen bunları bankalara vererek, TL’ye çevirin ve en önemlisi istiklal ve istikbal savaşını verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor" şeklinde konuştu.

"TEHDİT DİLİ İLE BU İŞLERİ YOLA GETİREMEZSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu işleri asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk fiilinden anlarız, haktan anlarız. Böyle tehditten anlamayız. İnşallah bizler, hak ve hukuk neyse, bunun gereğini yaparız. Tehdide gelince onun gereğini de yaparız. Onu vermeyeceğiz, bunu vermeyeceğiz, senin olsun verme. Bizde olan bize yeter. Bazıları korkuyor halimiz ne olacak diye. Biz neleri gördük. Göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar borcumuz yok muydu? 2013’te biz bunu sıfırlamadık mı? Demek ki biz düştüğümüz yerden evvel Allah kalkarız. Dün kalktık yarın da kalkarız. Yeter ki milletimiz ayakta dursun. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Başka hiçbir yerde asla eğilmeyiz."

"NATO’DAKİ STRATEJİK ORTAĞINIZI, BİR PAPAZA DEĞİŞİYORSUNUZ"

Konuşmasının devamında Amerika’ya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazık, siz NATO’daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var. Bunların konumu hiçbir şey ile değişmez. Bizim şu ana kadar duruşumuz ne ise bundan sonra da o olacak. Adaletin gereği neyse o olur. Bugüne kadar adalette taviz vermedik, vermeyeceğiz. Ne olur bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun. Hep birlikte Türkiye olun. Sizler bizlere 24 Haziran’da verdiğiniz desteği ve bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığına getirdiniz ve Türkiye bir dönüşüm yaşadı. Bu dönüşüm ile birlikte yeni yolda farklı yürüyoruz. Mart seçimlerimi unutmayın, ben size de bu kardeşinize inanın. Ben sizin dualarınıza her zaman muhtacım. Allah yar ve yardımcımız olsun, yeter ki Rabia’mızı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, 24 Haziran’da gösterilen gayretin, Mart 2019 tarihindeki seçimlerde de gösterilmesini istediğini belirterek, Ordululara güvendiğini kaydetti.

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