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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
11.01.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Erdoğan eski milletvekili Aksak'ın cenazesine katıldı

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Erdoğan eski milletvekili Aksak'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.     

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne geçti.     

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, ardından, 62 yaşında hayatını kaybeden eski milletvekili Aksak için düzenlenen cenaze törenine katıldı.     

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksak'ın tabutunun başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın her zaman inandığı değerler uğruna yaşadığını ve ondan taviz vermediğini aktardı.     

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:     

"Onunla uzun yıllar beraber olduk, beraber  yürüdük. Son dönemlerdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Ben öncelikle bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Hepimizin akıbeti, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Bütün mesele, Rabbim bizlere imanla, Kur'anla inşallah hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip eylesin. Bu vesileyle Muhyettin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın."

Erdoğan eski milletvekili Aksakın cenazesine katıldı

Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılanları Fatiha okumaya davet etti.     

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin ardından Aksak'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi.     

Törene Aksak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Lütfü Elvan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih

 Şahin, bazı eski bakanlar ile  milletvekilleri de katıldı.     

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