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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

Erdoğan duyurdu: BM hamlesi

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Erdoğan duyurdu: BM hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 73. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınlandı. Erdoğan mesajında "Ülkemiz ayrıca, İstanbul’un bir BM merkezi olması yolunda da adımlar atmakta ve birçok BM ajansının bölgesel ofisinin İstanbul’a taşınması çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: 

"Kurucu üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü’nün 73. kuruluş yıldönümünün ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün insanlık olarak iklim değişikliğinden etnik temizliklere, açlıktan yabancı düşmanlığına, salgın hastalıklardan terörizme kadar uzanan geniş bir yelpazede ciddi sınamalarla karşı karşıya bulunuyoruz. Küresel ölçekteki bu sorunların Afrika ve Asya’daki ekonomik imkânları kısıtlı devletler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkilediğine şahit oluyoruz. İnsanlığın ortak geleceğini tehdit eden, küresel adalet arayışlarını sekteye uğratan bu sınamalarla hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir.

MÜŞTEREK ÇABA

Ortak sorunlar ancak müşterek çabalarla çözüme kavuşturulabilir. Bu anlamda, son yıllarda yaşanan aksaklıklara rağmen BM, insanlığın ortak meselelerine sürdürebilir çözümler üretebilecek en önemli platformdur. Bundan 73 yıl önce kurulan BM’nin, özellikle de örgütün küresel barış ve güvenliği sağlamakla mükellef organı olan Güvenlik Konseyi’nin reform ihtiyacı, artık ertelenemez bir hal almıştır.

Daha önce Ruanda, Bosna-Hersek, Kosova’da yaşanan acılar ile komşumuz Suriye’de 8 yıldır devam katliamlar, Güvenlik Konseyi’nin sorumluluklarını yerine getiremediğinin en somut göstergesidir.

3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere çatışmalardan kaçan 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, BM kurumlarında yaşanan tıkanıklıkların sıkıntısını en ağır şekilde hisseden ülkelerin başında geliyor.

BM HAMLESİ

“Dünya 5’ten büyüktür” diye bayraklaştırdığımız mücadelemizin gerisinde Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayıcı, adil, demokratik ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması arzusu vardır.

Türkiye, BM çatısı altında yürütülen arabuluculuk, barışı koruma operasyonları, terörle mücadele, insani ve kalkınma yardımları, göç ve mülteciler ile Medeniyetler İttifakı gibi birçok faaliyette öncü rol almaktadır.

Ülkemiz ayrıca, İstanbul’un bir BM merkezi olması yolunda da adımlar atmakta ve birçok BM ajansının bölgesel ofisinin İstanbul’a taşınması çalışmalarını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün çalışmalarının dünyamıza barış, refah ve huzurun getirilmesine vesile olmasını diliyor, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü’nü en samimi duygularımla tebrik ediyorum.”

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