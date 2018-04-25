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    Erdoğan: Dünyaya bir müjdemiz olacak

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 14:42 | Son Güncelleme:

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın açılışını yapacağız. Haziran ayı başlarında yapacağız. Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.  Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

    Sayın Aliyev 11 Nisan günü yapılan ve büyük bir oy oranıyla kazandığı seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Bu başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum. İnşallah can Azerbaycan her alanda parlamaya devam edecektir.

    Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım.

    Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) açılışını yapacağız. Haziran ayı başlarında yapacağız. Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak.

    Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.

    Yukarı Karabağ sorununu başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur.

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    Etiketler: TANAP Projesi , ortak basın açıklaması , gündem
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