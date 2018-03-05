Ünal: Cumhurbaşkanımızın bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal Şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınması ile ilgili "Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacak" dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Ünal: CHP'nin seçim güvenliğiyle ilgili görüşmeleriyle ilgili olarak ise "Maalesef CHP'nin görünen o ki derdi seçim güvenliği değil, bu konuda bir meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak. Sekiz defa kaybettikleri seçimi dokuzuncu defa kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor." ifadelerini kullandı.

"DEVREYE GİRECEK" İDDİASI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber’de yayınlanan bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 şeker fabrikasının satılmasına asla izin vermeyeceğini söylemişti.