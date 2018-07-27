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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2018 - 01:16, Son Güncelleme:

Erdoğan: Dayanışmamız kıskandırıyor

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Erdoğan: Dayanışmamız kıskandırıyor

BRICS Zirvesi için Güney Afrika’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve Çin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, Rusya Lideri Putin’le görüşmesinde ikili ilişkilere değinerek “Aramızdaki her türü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor” dedi. İki liderin açıklaması sonrasındaki restoran sohbeti ise dikkat çekti.

10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Farika’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ikili görüşmeler yaptı. Rusya Lideri Putin ile bir araya gelen Erdoğan’ın heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

‘CİDDİ YÜKSELİŞ YAKALADIK’

Görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, "Öncelikle bu BRICS Zirvesi'nde sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti gerek şahsım gerek heyetim adına ifade etmek istiyorum" diyerek başladı.

Telefon görüşmelerinde de ifade ettiği gibi BRICS Zirvesi'nde bir araya gelip ikili görüşecekleri konuların olduğunu söylediklerini aktaran Erdoğan, "Türkiye-Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari... bütün alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık hedef olduğunu anımsatarak, "Bu gidişle bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum çünkü bu konuda bir inanmışlığımız var. Turizmde gayet güzel gelişmeler söz konusu. Öyle zannediyorum ki bu yıl hakikaten 6 milyon gibi bir turist (Rusya’dan)noktasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Tüm bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" ifadelerini kullandı.

‘GÖRÜŞTÜĞÜMÜZE SEVİNDİM’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Putin, "Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomi alanında da ilişkilerimiz gelişecek. Geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 40,5 oranında artmıştı ve 22 milyar doları aşmıştı. Görüştüğümüze çok sevindim, ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

PUTİN: ‘BENİ RESTORANA DAVET EDECEKTİNİZ, HANİ?’

İki liderin açıklaması sonrasında Putin’in “Beni restorana davet edecektiniz hani?” şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, “Ettim, bekliyorum” karşılığını verdi. Putin’in, “Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacaksanız o zaman bu restoranda Rus etleri olacak” sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim” dedi. Erdoğan ve Putin'in açıklamaları sonrasında iki lider görüşmeye basına kapalı devam etti.

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