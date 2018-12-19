‘Erdoğan CHP seçmenini şeytanlaştırıyor’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ni ziyaret etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’la görüşen Akşener, asgari ücret ve taşeron işçiler konusunda, Atalay’dan bilgi alarak bu konuları Meclis’e taşıyacaklarını ifade etti.
Akşener, şunları söyledi:
BU KEZ TUTMAYACAK
(Sokak tartışması) Bir seçime gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın çok bilinen bir yöntemi var seçime giderken. ‘Düşman yarat, seçmenini konsolide et.’ Genel olarak da CHP seçmenini şeytanlaştırarak, CHP yöneticilerini demiyorum... Bu çok tehlikeli bir şey, seçmenini şeytanlaştırarak, kendisine oy vermesi muhtemel seçmen kitlesini konsolide eden bir tavır. Her seçimde bu tavır çeşitli küçük değişikliklerle gündeme gelir ve işleyen bir tavırdır. Bu defa, bu tavır tutmayacak. Çünkü insanlar bu işten bıktı.
Bütün o tutumun neticesinde, Sayın Cumhurbaşkanı bir söz ediyor, aşağıda kraldan fazla kralcılar müthiş bir linç başlatıyor, ölmüş annelere sövülüyor. Böyle bir iğrençlik olamaz. Dolayısıyla bunun toptan sonucu Sayın Cumhurbaşkanı’nın da zarar görmesi yani şahsen, hükmi şahsiyet olarak zarar görmesi manasını taşır. Bu dilin bir an evvel ortadan kalkması gerekiyor. Kimse sokağa inecek değil, kimse sokakta herhangi bir acayiplik yapacak değil. İnsanlar geçim derdinde, insanlar çocuğunu okutmak derdinde.”
SAPLA SAMAN KARIŞIYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRK-İŞ ziyaretinde, 9 kişinin hayatının kaybettiği tren kazasına ilişkin “Sapla saman birbirine karışıyor. Ardında hiç alakası olmayan insanlara linç uygulanıyor. Bu hususun teknik olarak bir an evvel bu işi yönetenler tarafından nerede eksik bırakıldı, nerede yanlışlık var açıklanması lazım. Dolayısıyla bunun takipçisi olacağız” dedi.
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