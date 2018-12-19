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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Erdoğan CHP seçmenini şeytanlaştırıyor’

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‘Erdoğan CHP seçmenini şeytanlaştırıyor’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ni ziyaret etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’la görüşen Akşener, asgari ücret ve taşeron işçiler konusunda, Atalay’dan bilgi alarak bu konuları Meclis’e taşıyacaklarını ifade etti.

Akşener, şunları söyledi:

BU KEZ TUTMAYACAK

(Sokak tartışması) Bir seçime gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın çok bilinen bir yöntemi var seçime giderken. ‘Düşman yarat, seçmenini konsolide et.’ Genel olarak da CHP seçmenini şeytanlaştırarak, CHP yöneticilerini demiyorum... Bu çok tehlikeli bir şey, seçmenini şeytanlaştırarak, kendisine oy vermesi muhtemel seçmen kitlesini konsolide eden bir tavır. Her seçimde bu tavır çeşitli küçük değişikliklerle gündeme gelir ve işleyen bir tavırdır. Bu defa, bu tavır tutmayacak. Çünkü insanlar bu işten bıktı.

Bütün o tutumun neticesinde, Sayın Cumhurbaşkanı bir söz ediyor, aşağıda kraldan fazla kralcılar müthiş bir linç başlatıyor, ölmüş annelere sövülüyor. Böyle bir iğrençlik olamaz. Dolayısıyla bunun toptan sonucu Sayın Cumhurbaşkanı’nın da zarar görmesi yani şahsen, hükmi şahsiyet olarak zarar görmesi manasını taşır. Bu dilin bir an evvel ortadan kalkması gerekiyor. Kimse sokağa inecek değil, kimse sokakta herhangi bir acayiplik yapacak değil. İnsanlar geçim derdinde, insanlar çocuğunu okutmak derdinde.” 

SAPLA SAMAN KARIŞIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜRK-İŞ ziyaretinde, 9 kişinin hayatının kaybettiği tren kazasına ilişkin “Sapla saman birbirine karışıyor. Ardında hiç alakası olmayan insanlara linç uygulanıyor. Bu hususun teknik olarak bir an evvel bu işi yönetenler tarafından nerede eksik bırakıldı, nerede yanlışlık var açıklanması lazım. Dolayısıyla bunun takipçisi olacağız” dedi.

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