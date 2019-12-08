Erdoğan, Ceren’in babasını aradı: 'Bu işin bizzat takipçisi olacağım'

Yılmaz Özdemir’in idam cezasını gündeme getirerek, “Benim tek isteğim bunun yapanın gereken cezayı alması, cezasız kalmaması” sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhmali olanlarla ilgili gerekenler yapılacak. Bu işin bizzat takipçisi benim. Bu konuda sizin de tereddüttünüz olmasın, gereken ceza verilecek” yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan da Ceren konusunda bilgiler verdi. Bunun üzerine bazı MKYK üyelerinin cinayeti işleyen katil için, “Adam şizofren, psikopat, seri bir suç makinesi gibi. Bu tür insanlar, bir gün bile dışarda kalmamalı” yorumları yaptığı öğrenildi.