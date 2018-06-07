Erdoğan: Bunun adı teröre destek vermektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



İş yap da görelim. SSK’ya genel müdür olacaksın yine şikayette bulunacaksın. Ellerine fırsat geçerse kapatacaklarmış. Biz proje ekibimizle çalışıyoruz. Onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize, hastanelerimize, tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar. Bir zamanlar rahmetli Demirel’in ve Özal’ın birinci ikinci köprüsü meselesinde ne yapmışlardı? “biz bu köprüleri satacağız” demişti. Rahmetli Özal “ney satıyorsunuz, sattırmayız” dedi. Ben de diyorum ki satamazsınız. Şimdi inşallah 24 Haziran’da bu zihniyeti benim milletim nereye gömecek? Sandığa, sizden bunu bekliyorum

Meydanlarda açık açık tüm yatırımları durduracaklarını söylüyorlar. Onlara bu fırsatı verecek misiniz? Bay Muharrem yap işlet devret nedir bilmiyor. Ama seçimden sonra öğrenecek. İnşallah oralardan seyahat etmesini söylüyorum, oralardan bir geç diyorum.

3 Organize sanayi bölgesinde, 6 yeni OGS ekleyeceğiz. Mersin’de 65 bin kişiye istihdam oluşturacağız. Böylece Mersin’de işsizlik problemi neredeyse kalmayacak.

Bay Kemal diyor ya “çiftçi aç, çiftçiye bir şey verilmiyor” 1.5 katrilyon… 750 aileye güneş enerjisi paneli dağıtarak elektriği yörük kardeşlerimizin göçerlerimizin ayağına götürüyoruz.

'BUNUN ADI TERÖRE DESTEK VERMEKTİR'

7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizin yaşadıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Ekim’de diyarbakır’da bizim kürt kardeşlerimizi, 53 kürt kardeşimizi, şu anda içeride bulunan HDP’nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp, 53 kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Şimdi çıkmış bu adam cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bunu kim ziyarete gidiyor? Muharrrem İnce. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Bunun ziyaretini gerçekleştirerek zannediyor ki demokratik bir hareket yapıyor. Bunun adı teröre destek vermektir, teröristlere destek vermektir, bunun adı teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel adaletten yana ol. Biz sizi zaten tanıyoruz. Siz değil misiniz? Ankara’dan İstanbul’a demokrasi adı altında bu terör örgütleriyle yürüyüş yapan. Şimdi de bunlar oy istiyor. Mersin’deki Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Gelin 24 Haziran’da bunlara sandıklarda gereken dersi hep beraber veriniz. Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bunlara da gerekli olan dersi verin. Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluk elde edemediği için 7 Haziran’da ortalığı karıştırdığını biliyorsunuz değil mi? CHP’nin konuşmalarında açıklamalarında terörle mücadele duydunuz mu? FETÖ ile mücadele duydunuz mu? Niye? Çünkü beraberler. Ülkemiz içindeki eylemler yanında sınırlarımızın ötesinden de nasıl tacize uğradığımızı hatırlıyorsunuz değil mi?

‘BİRİLERİ AYNI OYUNUN PEŞİNDE’



Birileri aynı oyunun peşinde. Yenilen pehlivan misali bir türlü bunlar güreşe doymadılar. Türkiye’yi durdurmak için vesayeti kullandılar. Terör örgütlerini sahaya sürdüler, olmadı. Siyaset mühendislikleriyle sonuç almaya çalıştılar. Sokakları karıştırmayı denediler olmadı. Darbeye bile teşebbüs ettiler, yine olmadı. 15 Temmuz’da ‘meydanlara’ dediğim zaman sizler meydanlara çıktınız mı? F-16’lara tanklara toplara karşı durdunuz mu? Allah sizlerden razı olsun.

‘KOSKOCA ÜLKEYİ NASIL ÇIRAKLARA TESLİM EDECEKSİNİZ?’

Bugün de ekonomiyi silah olarak kullanıp bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kendi kendilerine bu sefer Türkiye’yi teslim alacağımız ümidiyle birilerini öne sürdüler. Bugün de cumhurbaşkanı adayı olarak karşınıza gelenler var. Bu adaylar sizce Türkiye’yi geleceğe taşıyabilir mi? Bir şey soruyorum size. Bakkal dükkanınızı çırağa teslim eder misiniz? Koskoca ülkeyi nasıl çıraklara teslim edeceksiniz? Biz Türkiye’yi zenginleştireceğiz diyoruz. Onlar ise yıkacağız diyor, satacağız diyor, işten atacağız diyor, apolet sökeceğiz diyor. Sen neyin apoletini söküyorsun be. Haddini bil haddini. Afrin’de o kutlu mücadeleyi sürdüren bir komutan apoletini sökmek. Neymiş suçu? Suçu, Malatya’da TESK’in bir iftar daveti var. Ben de davetliyim, sayın komutan da ilin protokolünden olduğu için o da davetli. Ve orada konuşma yapıyorum. Sayın komutan da bir yerde alkışlıyor. Diyor ki, “siyasi partilerin toplantılarına katılamaz” diyor. Bay Muharrem o siyasi parti toplantısı değil, TESK’in organize ettiği bir toplantı. Kendine gel kendine.



‘BAY MUHARREM BAK BİZİM BU YERLİ OTOMOBİLİMİZ…’



Bay Muharrem bak bizim bu yerli milli otomobilimiz elektriklidir. Tamam mı? Sen BMW’ye gitmişsin gezmişsin, aferin. Ama dersini alamamışsın. Bak biz şimdi bunları yapmak suretiyle inşallah 2021 – 2022’de kendi otomobilimizi üretir hale geliyoruz. 29 yeni havalimanını hizmete soktuk bay Muharrem. Yıkacak mısın? Siz bu kafaya bırakınız ülkenin cumhurbaşkanlığını, tarlanızı, herhangi bir işinizi emanet eder misiniz?