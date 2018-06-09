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    Erdoğan: "Bunlara Osmanlı tokatı gerekmez mi"

    Gizem KARAKIŞ - ANKARA
    09.06.2018 - 23:17 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara mitinginde “Bay Muharrem’in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Bay Kemal’den duydunuz mu? Şimdi 24 Haziran’da bunlara bir Osmanlı tokatı gerekmez mi?” dedi. Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen Ankara mitinginde şunları söyledi:

    TANKLARI ALKIŞLIYORDU

    “Ankara bugüne kadar verdiğimiz mücadelelerde hep yanımızda oldu. 15 Temmuz gecesi Ankara tam bir destan yazdı. Böyle bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyorum. Hatırlayın saat 23.17’de İstanbul Havalimanı’nı. Biz de Marmaris’ten yola çıkıyoruz. Biz gece yarısı yola çıkıyoruz. Ama 23.17’de Bay Kemal tankların eşliğinde oradan Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor. Kontrollü olarak. Ekranın karşısında kahvesi geliyor. İstanbul’un Bağdat Caddesi’nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Herhalde ne demek istediğimi anladınız.

    İTTİFAKI SAKIN BOZMAYIN

    Ama hamdolsun bir tarafta tencereciler, tavacılar varken... Bu Anadolu evlatları da helikopter, tankların karşısında yılmadan o gece şehadete yürüdü. Kardeşlerim ‘cumhur ittifakı’na evet mi? ‘Cumhur ittifakı’nı sakın bozmayın ha! Fitnecilere fırsat vermeyin.
    Bay Muharrem’in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Bay Kemal’den terörle mücadeleyi duydunuz mu? Nasıl duyarsınız. Adam Ankara’dan İstanbul’a teröristlerin desteğiyle Parlamentoya girenlerle yürüyor. Şimdi 24 Haziran’da bunlara bir Osmanlı tokatı gerekmez mi?

    CHP KİRLİLİKTİR, ÇÖPTÜR

    İşi hafife almayacağız. Onun için de çok çalışmamız lazım. Bütün yakınlarımıza, nerede varsa hepsine ulaşacağız. Bunlara kalsa Türkiye’yi hemen 1940’lara, 1970’lere, 1990’lara götürecek. İstanbul’u CHP belediyesinden aldım. Maalesef sular akmıyordu. Niye? CHP susuzluktur, kirliliktir. CHP çöptür. Bunların geçmişi hep böyle. Ne diyor, ‘Okulları ücretsiz yapacağız.’ Zavallı, okullar zaten paralı değil ki. Biz kitapları çocuklarımızın masasının üzerine koyuyoruz. Bunların ondan bile haberi yok.

    Biz Yavuz Sultan Selim’i yaptık, Osmangazi’yi yaptık. Muharrem İnce de oradan geçiyor. Çünkü ucunda Yalova var. Bunlara kalsa bunlar bu ülkeyi de satar. Geçmişte de yaptılar zaten.”

    ANKARA’YA ÜÇ PROJE

    Yeni müjdelerimiz var. Ankara’ya 55 bin kişilik yeni stadyum kazandıracağız. Ama bakıyorsunuz bir tane cumhurbaşkanı adayı diyor ki ‘Bunların hepsini ben yıkarım.’ 19 Mayıs yerine dünya çapındaki şampiyonaların finallerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede olacak. İkinci müjde fuar alanı, Akyurt’ta yapıyoruz. Üçüncü müjdemiz, millet bahçemizle ilgili, diğer şehirlerden daha farklı bir millet bahçesi kazanıyoruz. Bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü olacak, eski hipodromu, AKM’yi, yeni stadı ve gençlik parkını, Yeni CSO’yu içine alacak ve Ulus’taki heykele kadar adliyeye kadar uzanacak. Yeşil Ankara olacak. Tesisler duracak gereksiz olanlar ortadan kaldırılacak. Müzeler bölgesi olacak. Ankara müze fakiri, bunu da gerçekleştireceğiz. Kazım Karabekir Caddesi yer altına alınacak. Birinci Meclis ve İkinci Meclis binaları içinde olduğu alan da millet bahçesinin önemli bir bölümünü oluşturacak. Bunlardan Muharrem anlamaz ha! Bu iş çırak işi değil, bu iş ustalık ister büyük ustalık ister. Geçmişte üzeri kapatılan dereler de yeniden ihya edilerek şehre kazandırılacak.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Erdoğan , son dakika , haberler
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