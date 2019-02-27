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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
27.02.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır…

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Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya  hesabından Cumhur İttifakı ile "zillet ittifakı" diye tanımladığı ittifak arasındaki farkı ortaya koyan bir görsel paylaşarak, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.     

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Cumhur İttifakı ile "zillet ittifakı" şeklinde tanımladığı ittifakın kıyaslandığı bir görsel paylaştı. Görselde, Erdoğan'ın, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır." sözlerine yer verildi.      

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulduğu ve milletin emrinde, hak ve hakikatin savunucusu, zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olduğu vurgulanan görselde bu ittifak için, "Pazara kadar değil mezara kadardır. Sadece milletin hizmetine taliptir."  ifadelerine yer verildi.     

Görselin "zillet ittifakı" başlıklı kısmında ise, bu ittifakın gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin, çıkar hesaplarının ürünü olduğu savunularak şu ifadeler kullanıldı:     

"Kandil'in ve Pensilvanya'nın güdümündedir. Yalan, iftira, hakaret, inkar dillerinden düşmez. Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir. Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır. Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır."

Erdoğan: Bugün Türkiyede iki ittifak karşı karşıyadır…


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