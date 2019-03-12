Erdoğan: Bu devlet hepimizin

DEVLET ÜZERİNDE AMELİYAT YAPTIRMAYIZ

“Biz bu ülkenin her insanına muhabbetle bağlıyız. Şırnak’ı Antalya’dan, Trabzon’dan, Malatya’dan, Hakkâri’den, Bursa’dan ayrı düşünmeyiz, düşünemeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke hepimizindir, bu bayrak hepimizindir, bu ezan hepimizindir, bu devlet hepimizindir. İşte bunun için ne diyoruz, tek millet diyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimize yapanlar alçağın ta kendisidir. Bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Hiç kimsenin, namusumuz olarak gördüğümüz vatanımıza, evimize, mahremimize el sürmesine izin vermeyiz. Ne diyoruz tek devlet; bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devletimiz yoktur. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız.

DEVLET ARAYAN İSTEDİĞİ YERE GİDEBİLİR

Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Bugün ister Irak’ta olsun ister Suriye’de olsun, bölgemizde nerede bir Kürt, Arap, Türkmen kardeşimiz hangi kökenden olursa olsun başı sıkıştığında aklına gelen ilk gideceği yer Türkiye’dir. Kobani’den gelen 300 bin kişiyi Türkiye’de ağırlıyoruz. Biz onlara ‘Kürt’ demedik ki. ‘Suriye’den bunlar kaçmak zorunda kaldıysa bunlara ev sahipliği yapacağız’ dedik. Yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci Türkiye’de. Biz bunları ağırlarken Bay Kemal ne diyor? Diyor ki ‘Bak siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye’den gelenler ödüyor mu?’ Hale bak ya hale bak. Yahu bunlar nereden kaçmak zorunda kaldılar? Katil Esed’in bombalarından kaçmak zorunda kaldılar. Yahu bunlar gelip eğer bize sığındıysalar biz bunlara ev sahipliği yapmayacak mıyız, biz bunlara bakmayacak mıyız? Ama adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki. Önümüzdeki dönem de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir. İşte bunun için 31 Mart’ta sadece belediye başkanlarını değil, aynı zamanda Şırnak’ın geleceğini de tayin edeceksiniz.

BÖLGE HASTANESİ VE STADYUM MÜJDESİ

Allah için 10 yıl önce buraların hali neydi? Her yer çöp, çukur. İstiyoruz ki şimdi bu terör örgütünün desteğindekilerle değil sizlere gerçekten sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel yönetimde Şırnak’ta yeni bir dönem başlasın. Ben size güveniyorum. Şırnak’a elimiz boş gelmedik. Müjdelerim var size. Biliyorsunuz Cizre stadyumumuz kullanılamaz durumda. Biz de Cizreli kardeşlerimizin sesine kulak vererek ilçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Proje hazır. İhalenin arkasından da hemen kazmayı vuruyoruz. Sağlıkta Şırnak ve Cizre’ye 150’şer yataklı devlet hastaneleri, Silopi’ye, İdil’e, Uludere’ye ve Güçlükonak’a devlet hastanelerini de yaptık mı? Yaptık. Şırnak’a son 17 yılda toplam 56 sağlık tesisi yaptık. Şırnak Devlet Hastanemizi, 75 yataklı kadın ve doğum branşında bir ek blok yaparak büyütüyoruz. Şimdi ikinci müjdemize geliyorum. Şırnak ilimize ilçeleriyle beraber hizmet verecek şehir hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz. 500 yataklı Cizre Devlet Hastanemizin arsa tahsisi çalışmaları sürüyor. En kısa sürede inşaatına geçiyoruz. Bunlar burada bütün evlerinizi yakıp yıkmadılar mı? Evlerin bodrumlarında bunlar yargılama yapmadılar mı? Tüneller açmadılar mı? Milletimizi sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkûm etmek isteyenlerin oyunlarını boza boza şehrimizi geliştirdik, güzelleştirdik. İnşallah daha da güzel olacak.

KAYYUMLARIMIZ GÜZEL HİZMETLER YAPTI

Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkâri’ye güzel hizmetler yaptılar. Teröristlerin adeta enkaza çevirdiği bu güzel şehri, hamdolsun süratle ayağa kaldırdılar. 31 Mart 2014’ten bu yana geçen sürede Hakkârili kardeşim hem ihaneti, terörü, yıkımı gördü hem de ehil ellerde, dürüst ellerde, liyakatli ellerde nereden nereye gelebileceğine şahit oldu. İnşallah bu güzel şehrin üzerine bir daha terör gölgesi düşürülmeyecek. Kayyumlar aracılığıyla zirveye taşıdığımız bu hizmet yolculuğunu elbirliği, gönül birliği içinde inşallah 31 Mart’tan sonra devam ettireceğiz.”

BUNLARA VERECEK ÇOCUKLARIMIZ YOK

Şırnak huzurun ne olduğunu da iyi bilir, terörün neye mal olduğunu da iyi bilir. Şırnak yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de, Şırnak’ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. Kardeşlerim, 12-13-14-15 yaşındaki çocuklarınızı dağlara kimler kaçırttı? Bu teröristler değil mi? Bunlara verecek bizim çocuklarımız yok. Onun için dik duracağız, sağlam duracağız ve ben Diyarbakır Belediyesi’nin önünde oturma eylemi yapanlar başbakan iken ziyaretime geldiklerinde onların gözyaşlarını unutamıyorum. Çünkü çocukları Kandil’e kaçırılmışlardı. O Kandil’deki insafsız, vicdansız insanlar, işte benim bütün Güneydoğu’daki kardeşlerimi inim inim inlettiler. Artık bu ülkenin analarının, terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı. Gelin 31 Mart'ı yeni bir milat yapalım.