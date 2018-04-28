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    Erdoğan: Biz hazırız, onlar birbirine girdi

    Hürriyet Haber
    28.04.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Kadın Kolları Kongresi öncesinde konuştu. Erdoğan, "Biz seçime hazırız, muhalefet ise daha adayını bile belirleyemedi, birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil" dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızın 5.Kongresinde siz değerli kardeşlerimi selamlıyorum. Günümüzü kutluyorum. Şimdi sizler burada toplandınız. Sizlerin böyle toplandığını görünce selamlamadan geçemedim. Bu seçimler bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor.

    6 MAYIS'TA MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ

    6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtım toplantısında ise seçim beyannamemizi. 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir eyvallah.

    24 HAZİRAN SANDIKTA DEMOKRATİK TOKADIN VURULDUĞU GÜN OLACAK

    Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüyüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak."

    Girişte yaptığı bu konuşmanın ardından salona giren Erdoğan şu anda kongrede konuşuyor. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede verdiği mesajlar şöyle:

    - Kadınlarımızı siyasette daha etkili, daha katılımcı, daha yüksek oranlarda temsil edilir şekilde Parlamento'da görmek istiyoruz.

    - Kanal İstanbul ile dünyaya mesajımızı vereceğiz. İstanbul'u ayrıca raylı sistemle donatıyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Tayyip Erdoğan , Kongre , gündem
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