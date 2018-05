Erdoğan: Birlikte yürümeye hazırız

DEDEM OSMAN GAZİ’NİN RÜYASI

“1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu topraklar bize yurt oldu, vatan oldu. Bizim devletimiz Söğüt’te, yörük çadırlarında kuruldu. Dedem Osman Gazi’nin rüyası hakikat oldu. Göğsündeki çınar, devleti ebed müddet oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Size ölmeyi emrediyorum” dediğinde bir ok gibi siperlerinden fırlayan aslanlar bizdik. Toprağı sıksan şühedamızın fışkırdığı, destanımızın yazıldığı, türkümüzün okunduğu Türkiye’mizi aziz bildik. 1920’de Meclis’imizi açarken dua dua yakaran bizim ellerimiz, bizim kalbimizdi. 1923’te Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademizdi.

27 Mayıs darbesi bize yapıldı, darağacına çekilen de bizim irademizdi. 12 Mart muhtırası bize verildi. 12 Eylül darbesi bizi hedef aldı. 28 Şubat’ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar.

16 yıl hep birlikte Türkiye’yi büyüttük. Birlikte tarih yazdık. Yapılacak çok iş, atılacak çok adım var. Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız.

MEHMETÇİK YENİ GÖREVLERE HAZIR

Türkiye, yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekâtlarına yenilerini ekleyecektir. Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça ettik. En son Afrin’de destan yazan kahramanlarımız, yeni görevlere hazırdır. Aynelarab’tan Haseke’ye, oradan Sincar ve Kandil’e kadar tek bir terörist bırakmayana kadar operasyonlarımız sürecek. -

Davamızın özünde adalet vardır. Zalime duyduğumuz öfke de, mazluma duyduğumuz şefkat de adalete olan bağlılığımızdandır. 24 Haziran’dan sonra da adaletin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, özellikle sosyal adaletin tam anlamıyla tesisi önceliğimiz olacaktır.

KENDİSİNİ ÖTELENMİŞ HİSSEDEN...

Adalet medeniyetimizin kurucu ilkesidir. Devletin, mülkün, nizamın, sosyal barışın temeli adalettir. İnanıyoruz ki ‘adalet güneşinin doğacağı ilk yer idarecinin kalbidir’. Devletin, mülkün, nizamın, sosyal barışın temeli adalettir. Onun için ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ anlayışını şiar edindik. Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz çalkantıları içinde huzurundan olan, kendisini ötelenmiş hisseden, hakkını alamadığını düşünen herkese, devletimizin şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna kadar açıktır. Milletimizin huzuruna, birliğine, dirliğine düşmanlık etmeyenler, bizimle aynı rüyayı görmeseler, aynı ideali paylaşmasalar bile, aynı derecede değerlidir.

HER VATANDAŞIMIZIN TERCİHİ SAYGIN

Bu zamana kadar yanımızda olmayan ya da karşımızda bulunanlara da diyorum ki; milletimiz bir bütündür. Her bir vatandaşımızın iradesi değerlidir, tercihi saygındır. Birimiz özgür olmadıkça, diğerlerimiz de özgür olamaz. Birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe, diğerlerimiz de kendini huzurlu hissedemez. Birimiz geleceğini güvende görmedikçe, diğerleri de göremez.

Onun için helalleşme, balkon konuşması, empati, beyaz sayfa açmak, kapıyı herkese açık bırakmak gibi kavramları Türk siyasetinde biz işler hale getirdik. Önümüzdeki dönemde, bu temel ilkeye çok daha sıkı sarılacağız. Tek bir vatandaşımızın dahi adalet dairesinin dışında kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Siyasi, ideolojik, dini, mezhebi, etnik farklılıklarımızı ayrışma ve düşmanlık noktaları değil, hayatın renkleri olarak gören herkesle, bu yolda birlikte yürümeye hazırız.

Cumhur İttifakı; bu birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansımasıdır. Yerli ve milli anlayışın Türkiye’nin bekası için seferber olmasının adıdır.”

AHDİM OLSUN Kİ...

“İşte buradan milletimle ahitleşiyorum: Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak.

Ahdim olsun ki; faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Türkiye’nin yatırım cazibesi daha da yükselecek. Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul’daki yeni havalimanımız bu yıl Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin hale getirilerek, ülkemiz bu alanlarda hedeflerine uygun bir konuma çıkartılacak. Ahdim olsun ki; dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak. Vergi sistemi daha adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükü düşecek. Hantal bürokrasiden etkin bürokrasiye geçilmesiyle birlikte devlet kurumları arasındaki koordinasyon artacak, karar alma süreçleri hızlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.”

DEMOKRASİ EKSİKSİZ İŞLEYECEK

“TIPKI Kasım 2002’de, Temmuz 2007’de, Haziran 2011’de, Ağustos 2014’te, Kasım 2015’te, 16 Nisan 2017’de olduğu gibi, 24 Haziran’da da biz bu şahlanışa talibiz. İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye, bölgesinin en önemli gücü haline geliyor. Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak.

AK Parti’nin kazandığı 12 seçimin her biri, hayati derecede önemliydi. Ama 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek. Milletin tercihi ile kabul edilen yeni yönetim sistemimiz, yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi daha güçlü ve yargıyı daha bağımsız hale getirecek. Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak. Milli irade siyasetin merkezine tam yerleşeceği için, demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla eksiksiz işleyecek. Demokrasinin daha fazla derinleşmesi ve kurumsallaşması ise özgürlüklerin garantisi olacak. Yeni sistemde, yönetimde söz sahibi olmanın yegâne yolu, seçimlerle milletin iradesinden geçecek. Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak.”

KADINLARA: “KADINLARIMIZI güçlendirmenin, ülkemizi güçlendirmek olduğuna hep inandık. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Önümüzdeki tarihi dönemeçte yükü kadınlarımızla birlikte omuzlayacağız. Yeni yönetim sisteminde imkânları kadınlarımızla daha fazla paylaşacağız. Eğitim-öğretimden istihdama, sağlıktan aileye kadar her alanda kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Kadına karşı istismar, şiddet ve taciz insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır. Bu ayıbı ülkemizden tamamen silene kadar bütün çabamız ve gayretimizle devam edeceğiz. Kadına karşı her türlü cahiliye âdetini ayaklarımızın altına alacağız. Kadınları bu ülkenin ve milletin, her türlü hakka eşit olarak sahip bireyleri haline getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.”

GENÇLERE: “Gençler, size emretmeyeceğiz. Size dikte etmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Biz sadece sizinle birlikte çalışacağız. Sizinle birlikte yol yürüyeceğiz. Bütün gayretimizle size daha fazla alan açacağız. Doğruyu sizinle beraber tartışıp hayata geçireceğiz. Eğitim-öğretim sistemimizi sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde geliştireceğiz. Gelin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sizlerle birlikte hayata geçirelim.”

90 BİN KİŞİ

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’ne katılım sayılarını Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, “Dışarıda 70 bin, içeride 20 bin hınca hınç salonu ve dışarıda meydanları dolduran İstanbul AK Parti teşkilatı ne diyor? Biz hazırız. 24 Haziran’da yeni bir rekor yazmaya biz hazırız diyor” diye konuştu.

NOTLAR

Kongre için İstanbul genelinde 12 milyon el ilanı dağıtıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 30 bin, dışarıda ise 100 bin bayrakla süsleme yapıldı. m Yerli ve yabancı 400’e yakın basın mensubu kongreyi izlemek için akredite oldu. m Salona, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı.

Kongrede tribün ortasındaki akan elektronik ekranlara ilçelerin isimleri yazıldı. m İstanbul polisi Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile bakanların katıldığı kongre için olağanüstü güvenlik tedbirleri aldı. Sahil Yolu Ataköy Kavşağı’ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı’ndan Sinan Erdem Spor Salonu’na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

Katılımcılara parti örgütlerince iki ayrı bilet dağıtıldı. Birinci bilet Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dışarıda yapacağı konuşmayı izlemek, ikincisi ise salonun içine giriş için kullanıldı.

BU SEÇİM ÇOK DAHA ÖNEMLİ

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi’nde, hem dışarıda hem de salonun içinde partililere hitap etti. Yıldırım konuşmasında özetle şunları söyledi: “24 Haziran’a giden yolda İstanbul Türkiye’ye bir mesaj verdi. İstanbul, diyor ki ‘Burası, bu mübarek şehir Türkiye’nin özetidir. Hakkâri buradadır, Edirne buradadır, Sinop buradadır, Trabzon, Kastamonu, Sivas, 81 vilayet buradadır, Evlad-ı Fatihan buradadır, Balkanlar buradadır, Kafkaslar buradadır. İstanbul, Türkiye’nin özetidir.

Yeni sistemde diyorlar ki, ‘Cumhurbaşkanı seçilsin tamam, Meclis önemli değil’... Külliyen yanlış. Yeni sistemde Meclis çok önemli hale geldi. Milletvekilleri çok önemli hale geldi. Yeni sistemin parolası, ‘Güçlü iktidar, güçlü Meclis’tir’. O bakımdan hem milletvekili seçiminde hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok çalışacağız. İstanbul’da yeni rekora imza atacağız.

ÇATI ÇÜRÜK OLUNCA ÇÖKTÜ

Muhalefet günlerce mikroskopla aday aradı. Çatı kurmaya çalıştılar. Çatı çürük olunca, çöktü. Ancak biz Cumhur İttifakı olarak MHP ile AK Parti öyle bir çatı kurdu ki, bu çatı sağlamdır. Bizim çatı Türkiye’nin geleceğidir. Bu çatının altına PKK giremez, HDP giremez, Türkiye’yi bölmeye çalışanlar asla giremez.

Uzun süre Kılıçdaroğlu aday aradı. Bir de aşağılayıcı bir şey yaptı. Önce adayın rozetini çıkardı, ay yıldızlı bayrağı taktı. Güzel, bayrak bizim bağımsızlığımızın sembolü. Ama ondan sonrası hazin. Kürsüde adayı çağırıyor, cumhurbaşkanı adayı yapacağı ismi çağırıyor, ne diyor? ‘Muharrem İnce gel buraya, gel buraya’ diyor. Türkiye’ye cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir?”