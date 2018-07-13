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    Erdoğan: Binali bey bazıları gibi yolunu şaşırmadı

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    TBMM Başkanı Binali Yıldırım için düzenlenen madalya töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri üzerine salonda duygusal anlar yaşanırken Erdoğan konuşmasında kullandığı sözler de dikkat çekti. Erdoğan konuşmasında ‘Binali bey bazıları gibi yolunu şaşırmadı. Gücünü millete yaptığı hizmetlerden aldı’ ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın madalya töreninde yaptığı konuşmadan satırbaşları:

    Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri ülkemizin kalkınması, ülkemizin refahı için ortaya koyduğu çabayla gönlümüzde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında fedakarlık nişanesidir.

    Vatanına imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet ehlini, yeni projeler, yeni eserler ve çok daha büyük projeler için teşvik etmektir.

    "BAZILARI GİBİ YOLUNU ŞAŞIRMADI"

    Son 16 yılda millletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, bundan sonra Meclis Başkanı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Uzlaşmacı, kuşatıcı tavrını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

    Son 16 yılda millletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, bundan sonra Meclis Başkanı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Uzlaşmacı, kuşatıcı tavrını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

    Binali Bey 2002'den beri aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, sadece vefa borcumuzun bir nişanesidir.

    Binali Bey, 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Gücünü ve itibarını makamından değil; millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu.

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    "RABBİM BİZE BİNALİ BEY GİBİ SAĞLAM DOSTLAR HEDİYE ETTİ"

    Önce yoldaş sonra yol derler. Allah'a hamdolsun 40 seneyi aşan siyaset yolculuğunda Rabbim bize Binali bey gibi sağlam dostlar hediye etti. Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Binali Bey en uzak yollardan kuş kanadıyla gelmiştir.

    Onun için Ulaştırma Bakanı olmuştur. Son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında Binali Bey'in mutlaka imzası vardır. Pek çok tarihi atılımı birlikte hayata geçirdik. Binali Yıldırım'la başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu Meclis Başkanlığı görevinde de yakalayacağız.

    Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

    Binali Bey 15 Temmuz gecesi cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir. Binali Bey o gece tarihi bir duruş sergilemiştir. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin en büyük destekçilerindendir.

    Binali Bey, MHP lideri Devlet Bahçeli ile beraber bu hassas süreci kurtarmakla kalmadı aynı zamanda iki farklı partinin bir araya gelmesine katkıda bulunarak Türk demokrasisinin gücüne güç kattı.

    40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca milletimize efendilik değil, daima hizmetkârlık yaptık.Milletin emanetini namusumuz bilip, canımız pahasına ona sahip çıktık. Hakk’tan güç alarak halka hizmet etmenin şerefine nail olduk. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet yapmaya devam edeceğiz.

    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Madalya Töreni , Haber , Haberler
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