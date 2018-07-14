Erdoğan, belediyelerin karnesini istedi... Aday belirlemede 5 kriter

AK Parti’de Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için takvim, sonbaharda başlayacak. Mevcut 884 belediyenin yanısıra tüm Türkiye genelinde bu sayıyı daha da artırmayı hedefleyen AK Parti’de yerel seçim çalışmaları da başladı.

ADAY BELİRLEMEDE 5 KRİTER

İlk olarak 24 Haziran sonuçlarına göre kazanılan ve kaybedilen yerler dikkate alınarak yerel seçim stratejisi ortaya konulacak. Bu çerçevede sahadan gelen raporlar doğrultusunda belediye başkan adaylarının sonbahardan itibaren netleştirilmesi bekleniyor. Adaylar belirlenirken ilk olarak icraat karnelerine bakılacak. Buna göre, mevcut başkanların icraatları, halkın memnuniyet oranı, projelerin beklentileri ne kadar karşıladığı, başkanların vatandaşa yakınlığı ve şikayetler belirlenecek. Teşkilat, sahadan gelen bilgileri raporlaştırarak il ve bölge düzeyinde aday adayları belirlenecek. Genel Merkez ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ise AK Parti için kritik önem taşıyan illere özel çalışma yapacak.

İKİ KENTE ÖZEL ÇALIŞMA

“Metal yorgunluğu” nedeniyle yeni başkanların atandığı İstanbul ve Ankara’da eski ve yeni dönem karşılaştırması yapılacak. Buna göre mevcut başkanlarla yola devam edilebileceği de belirtiliyor.